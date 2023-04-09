Лэмпард грубо ответил на опасения фанатов «Челси» перед матчами с «Реалом»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард не разделяет опасения болельщиков команды перед играми 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Если беспокоитесь, не смотрите. Игроки переживать не должны. Все футболисты «Челси» заслуживают играть здесь. От Матео Ковачича до Михаила Мудрика. Если все они здесь, значит, они прошли определенный путь.

Команде нужно единение. Возможно, в матче с «Вулверхэмптоном» (0:1) мы недостаточно хорошо шли на подбор и уступали в единоборствах», – сказал Лэмпард.