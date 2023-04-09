Игроки «Барселоны» радовались поражению «Реала» в матче с «Вильярреалом»

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Футболисты «Барселоны» эмоционально восприняли поражение «Реала» от «Вильярреала» (2:3) в 28-м туре Примеры.
Каталонцы радовались поражению мадридцев в командном чате. «Жестко», – одна из реакций игроков оттуда.
Также игроки «Барселоны» поздравили коллег из «Вильярреала» – Пепе Рейну и Дани Парехо.
- «Барселона» лидирует в Примере с 12-очковым отрывом.