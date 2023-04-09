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    Игроки «Барселоны» радовались поражению «Реала» в матче с «Вильярреалом»

    Футболисты «Барселоны» эмоционально восприняли поражение «Реала» от «Вильярреала» (2:3) в 28-м туре Примеры.

    Каталонцы радовались поражению мадридцев в командном чате. «Жестко», – одна из реакций игроков оттуда.

    Также игроки «Барселоны» поздравили коллег из «Вильярреала» – Пепе Рейну и Дани Парехо.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 10:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3598

      CSKA57 2 часа назад

      А сами почему обыграть не смогли? 0-4 прокакали! Игрули!

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      САНЁК17 2 часа назад

      Со своими научитесь ссат

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