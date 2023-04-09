Соболев ответил, в кризисе ли «Спартак»

Нападающий «Спартака» Александр Соболе после матча 22-го тура РПЛ против «Динамо» (3:3) не исключил, что команда в кризисе.

«Существует ли игровой кризис? Может быть, он и есть, потому что мы не можем выиграть. Надо дальше работать, все наладится», – сказал Соболев.