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    Соболев ответил, в кризисе ли «Спартак»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболе после матча 22-го тура РПЛ против «Динамо» (3:3) не исключил, что команда в кризисе.

    «Существует ли игровой кризис? Может быть, он и есть, потому что мы не можем выиграть. Надо дальше работать, все наладится», – сказал Соболев.

    • У «Спартака» одна победа в последних 7 матчах.
    • Команда в течение весны потеряла 2-е место РПЛ.
    • Следующий соперник – «Торпедо».

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    Источник: ютуб-канал «Вышли!»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16549

      Anton01011969 1 час назад

      Похоже у Спартака ПМС! А ну собрались, тряпки!!! Вытерли сопли и начали играть, как в первой половине чемпионата!!!

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