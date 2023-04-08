У «Спартака» одна победа в последних 7 матчах

А разве счёт не 3-3 ??? эй бомбардир??? ничейку Спартака отмечаете?
«Спартак» в 22-м туре РПЛ сыграл вничью с «Динамо» (2:2).
Таким образом, в последних семи встречах у «Спартака» одна победа – над «Факелом» (3:2).
«Спартак» в 22-м туре РПЛ сыграл вничью с «Динамо» (2:2).
Таким образом, в последних семи встречах у «Спартака» одна победа – над «Факелом» (3:2).
Доведёт рыжий физрук любитель сви ней до цугундера! Гыгыгы
"..раньше был я рыжий
а теперь седой" (с)
пора домой в Абаскалию возвращаться
Эта инфа для размышления тем, кто в экстазе облизывал Абаскаля. А по факту: если команда из первой пятёрки - так непреодолимые проблемы.