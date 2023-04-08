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    У «Спартака» одна победа в последних 7 матчах

    «Спартак» в 22-м туре РПЛ сыграл вничью с «Динамо» (2:2).

    Таким образом, в последних семи встречах у «Спартака» одна победа – над «Факелом» (3:2).

    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • Следующий соперник – «Торпедо» с последнего места.
    • «Спартак» продолжает борьбу за Кубок России.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.04.2023 21:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +62

      Bez Imeni 8 часов назад

      А разве счёт не 3-3 ??? эй бомбардир??? ничейку Спартака отмечаете?

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      Рейтинг: +3977

      fakeid 8 часов назад

      как раз сегодня где-то тут писал, что спартак не умеет в дистанцию уже лет 20, за исключением сезона карреры.

      0
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      Рейтинг: +359

      Литейный 4 (returned) 8 часов назад

      Доведёт рыжий физрук любитель сви ней до цугундера! Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +39991

      Project Бабангида 8 часов назад

      "..раньше был я рыжий
      а теперь седой" (с)
      пора домой в Абаскалию возвращаться

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      Рейтинг: +24572

      DOCTOR PENALTY 8 часов назад

      Эта инфа для размышления тем, кто в экстазе облизывал Абаскаля. А по факту: если команда из первой пятёрки - так непреодолимые проблемы.

      1
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