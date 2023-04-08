Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    В «Спартаке» объяснили отсутствие Мозеса в заявке на матч с «Динамо»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, почему Виктор Мозес не попал в заявку на матч 22-го тура РПЛ против «Динамо».

    «Мозес почувствовал небольшое недомогание на тренировке. К сожалению, в этом матче он сыграть не сможет. Надеемся, что скоро вернется», – сказал Зеленов.

    Новости по теме
    ⚽ РПЛ. «Спартак» и «Динамо» устроили перестрелку, «Торпедо» и «Ахмат» победили 2
    Теннисистка Потапова открыла матч «Спартак» – «Динамо»: она выходила на свою игру в красно-белой майке
    Соболев стал автором уникального хет-трика 4
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2023 18:45
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2368

      alefreddy 10 часов назад

      одни недоедающие играют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11520

      "supermax" 11 часов назад

      ну епт...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 