В «Спартаке» объяснили отсутствие Мозеса в заявке на матч с «Динамо»

одни недоедающие играют
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, почему Виктор Мозес не попал в заявку на матч 22-го тура РПЛ против «Динамо».
«Мозес почувствовал небольшое недомогание на тренировке. К сожалению, в этом матче он сыграть не сможет. Надеемся, что скоро вернется», – сказал Зеленов.
- Мозес пропустил последние месяцы из-за травмы.
- Начало матча в Тушино – в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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