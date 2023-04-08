В «Спартаке» объяснили отсутствие Мозеса в заявке на матч с «Динамо»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, почему Виктор Мозес не попал в заявку на матч 22-го тура РПЛ против «Динамо».

«Мозес почувствовал небольшое недомогание на тренировке. К сожалению, в этом матче он сыграть не сможет. Надеемся, что скоро вернется», – сказал Зеленов.