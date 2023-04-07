Тренер «Акрона» финансово помог приюту для животных

Спасибо Рамилю за такое доброе дело.
Рамиль Шарипов, тренер «Акрона», помог закрыть долги за электроэнергию приюту для животных в Тольятти.
«Команда «Акрон» никогда нас не бросает в трудную минуту!
Вот и вчера Шарипов Рамиль, тренер команды «Акрон», внeс свой большой финансовый вклад в жизнь «Доброго Дома» на оплату электроэнергии», – написала организация.
- «Акрон» на этой неделе прошел в Кубке России «Динамо».
- В следующем раунде тольяттинцы встретятся со «Спартаком».
- «Акрон» в Первой лиге идет 11-м.