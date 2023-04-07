Тренер «Акрона» финансово помог приюту для животных

Рамиль Шарипов, тренер «Акрона», помог закрыть долги за электроэнергию приюту для животных в Тольятти.

«Команда «Акрон» никогда нас не бросает в трудную минуту!

Вот и вчера Шарипов Рамиль, тренер команды «Акрон», внeс свой большой финансовый вклад в жизнь «Доброго Дома» на оплату электроэнергии», – написала организация.