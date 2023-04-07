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    Тренер «Акрона» финансово помог приюту для животных

    Рамиль Шарипов, тренер «Акрона», помог закрыть долги за электроэнергию приюту для животных в Тольятти.

    «Команда «Акрон» никогда нас не бросает в трудную минуту!

    Вот и вчера Шарипов Рамиль, тренер команды «Акрон», внeс свой большой финансовый вклад в жизнь «Доброго Дома» на оплату электроэнергии», – написала организация.

    • «Акрон» на этой неделе прошел в Кубке России «Динамо».
    • В следующем раунде тольяттинцы встретятся со «Спартаком».
    • «Акрон» в Первой лиге идет 11-м.

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    Источник: сообщество «Доброго дома в Тольятти» в VK

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    07.04.2023 20:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101196

      zigbert 6 часов назад

      Спасибо Рамилю за такое доброе дело.

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      Рейтинг: +1641

      Fialet 17 часов назад

      Вот это правильно.

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