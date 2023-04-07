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В «Акроне» сообщили, где состоится матч со «Спартаком»

7 апреля 2023, 13:30
1

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов рассказал, что команда сыграет со «Спартаком» не в Тольятти.

– Супер, как и хотели! Да, «Спартак» едет в Жигулевск. Ничего не меняем на ходу, только к суперфиналу поменяем домашний стадион.

– Нет опасений, что вмешается полиция и потребует перенести игру в целях безопасности?

– Мы обсуждали уже этот вопрос. На матче с «Локомотивом» было много болельщиков. Понятно, что «Спартак» может гораздо больше собрать, но опасений пока со стороны полиции не было.

Мы хотим играть в Жигулевске. Думаю, что и для местной полиции это тоже праздник. Хотя, может быть, с точки зрения организационных моментов тяжело.

Цены на билеты мы поднимем, но они не будут сильно кусачими. Что касается спекулянтов, мы в прошлом матче понимали ажиотаж, делали несколько этапов, сейчас думаем реализовать в формате программы лояльности.

Приоритет будет тем, кто с нами и в снег, и в дождь, и в жару. 10% выделяем гостям, но максимально хотим, чтобы наши болельщики заполнили трибуны.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Акрон Спартак
Комментарии (1)
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НедраЧили
1680877413
И Спартак выбьют из Кубка! Молодцы, Акрон!
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