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    В «Акроне» сообщили, где состоится матч со «Спартаком»

    Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов рассказал, что команда сыграет со «Спартаком» не в Тольятти.

    – Супер, как и хотели! Да, «Спартак» едет в Жигулевск. Ничего не меняем на ходу, только к суперфиналу поменяем домашний стадион.

    – Нет опасений, что вмешается полиция и потребует перенести игру в целях безопасности?

    – Мы обсуждали уже этот вопрос. На матче с «Локомотивом» было много болельщиков. Понятно, что «Спартак» может гораздо больше собрать, но опасений пока со стороны полиции не было.

    Мы хотим играть в Жигулевске. Думаю, что и для местной полиции это тоже праздник. Хотя, может быть, с точки зрения организационных моментов тяжело.

    Цены на билеты мы поднимем, но они не будут сильно кусачими. Что касается спекулянтов, мы в прошлом матче понимали ажиотаж, делали несколько этапов, сейчас думаем реализовать в формате программы лояльности.

    Приоритет будет тем, кто с нами и в снег, и в дождь, и в жару. 10% выделяем гостям, но максимально хотим, чтобы наши болельщики заполнили трибуны.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.04.2023 13:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +42

      НедраЧили 21 час назад

      И Спартак выбьют из Кубка! Молодцы, Акрон!

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