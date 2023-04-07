«Челси» хочет пригласить единственного тренера, выигравшего ЛЧ четыре раза

Пока не вернете Челси законному владельцу клуба Роману Абрамовичу, ничего вам не поможет.
«Челси» задумался о возвращении Карло Анчелотти на пост главного тренера.
Лондонский клуб может сделать предложение 63-летнему специалисту, если его уволят из «Реала».
- Итальянец уже возглавлял «Челси» с 2009 по 2011 год и выиграл 3 трофея.
- До конца сезона команду будет тренировать Фрэнк Лэмпард.
- Анчелотти – единственный тренер в истории с 4 победами в Лиге чемпионов (2003, 2007, 2014, 2022).
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