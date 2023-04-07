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    «Челси» хочет пригласить единственного тренера, выигравшего ЛЧ четыре раза

    «Челси» задумался о возвращении Карло Анчелотти на пост главного тренера.

    Лондонский клуб может сделать предложение 63-летнему специалисту, если его уволят из «Реала».

    • Итальянец уже возглавлял «Челси» с 2009 по 2011 год и выиграл 3 трофея.
    • До конца сезона команду будет тренировать Фрэнк Лэмпард.
    • Анчелотти – единственный тренер в истории с 4 победами в Лиге чемпионов (2003, 2007, 2014, 2022).

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    Источник: ESPN

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    07.04.2023 13:19
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +19411

      Cleaner 4 часа назад

      Пока не вернете Челси законному владельцу клуба Роману Абрамовичу, ничего вам не поможет.

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    • ...
      Рейтинг: +629

      Xiko 19 часов назад

      Вариант не плохой, тренер очень опытный.

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