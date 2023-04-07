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    «Реал» отказался от самого дорогого игрока Англии по двум причинам

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем не перейдет в «Реал» в летнее трансферное окно.

    По информации Relevo, мадридский клуб отказался от 19-летнего англичанина по двум причинам: сомнения в том, что он адаптируется в клубе, и большие запросы «Боруссии» по сумме трансфера.

    • Беллингем – самый дорогой английский футболист.
    • Его рыночная стоимость – 110 миллионов евро.
    • В этом сезоне Беллингем забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 36 матчах.

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    Источник: Relevo

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    07.04.2023 13:08
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