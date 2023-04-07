«Реал» отказался от самого дорогого игрока Англии по двум причинам

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем не перейдет в «Реал» в летнее трансферное окно.
По информации Relevo, мадридский клуб отказался от 19-летнего англичанина по двум причинам: сомнения в том, что он адаптируется в клубе, и большие запросы «Боруссии» по сумме трансфера.
- Беллингем – самый дорогой английский футболист.
- Его рыночная стоимость – 110 миллионов евро.
- В этом сезоне Беллингем забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 36 матчах.
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