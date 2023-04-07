«Реал» отказался от самого дорогого игрока Англии по двум причинам

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем не перейдет в «Реал» в летнее трансферное окно.

По информации Relevo, мадридский клуб отказался от 19-летнего англичанина по двум причинам: сомнения в том, что он адаптируется в клубе, и большие запросы «Боруссии» по сумме трансфера.