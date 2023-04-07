Писарский рассказал, как на него повлияла свалившаяся популярность

от популярности осталась только похвальба
и пара вые*онов в поле
менять фамилию доколе..
короче х. тебе а не москва
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался о своей популярности.
«Чувствую ли я себя главным открытием сезона? Не люблю говорить о себе. Мне приятно внимание, но говорить о медийности не хочется.
Не было цели добиться какой-то популярности. Был ли я к этому готов? Скорее всего, я не был готов к популярности», – сказал Писарский.
- 27-летний Писарский забил 14 голов в этом сезоне РПЛ.
- Больше только у Малкома и Квинси Промеса (по 16).