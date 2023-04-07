Писарский рассказал, как на него повлияла свалившаяся популярность

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался о своей популярности.

«Чувствую ли я себя главным открытием сезона? Не люблю говорить о себе. Мне приятно внимание, но говорить о медийности не хочется.

Не было цели добиться какой-то популярности. Был ли я к этому готов? Скорее всего, я не был готов к популярности», – сказал Писарский.