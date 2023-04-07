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    Писарский рассказал, как на него повлияла свалившаяся популярность

    Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался о своей популярности.

    «Чувствую ли я себя главным открытием сезона? Не люблю говорить о себе. Мне приятно внимание, но говорить о медийности не хочется.

    Не было цели добиться какой-то популярности. Был ли я к этому готов? Скорее всего, я не был готов к популярности», – сказал Писарский.

    • 27-летний Писарский забил 14 голов в этом сезоне РПЛ.
    • Больше только у Малкома и Квинси Промеса (по 16).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.04.2023 12:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8137

      Беспонтий 7 апреля, 14:02

      от популярности осталась только похвальба
      и пара вые*онов в поле
      менять фамилию доколе..
      короче х. тебе а не москва

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      Рейтинг: +2557

      serglider 7 апреля, 13:21

      А в чем "популярность"? Все ждут от него игры Сочевого))) Когда он был нунеймом, ему позволяли играть, теперь когда его будут более пристально опекать, одних качеств Сочевого будет уже недостаточно, что бы добиваться результата, а новых он не приобрел))) По-этому, он как Писарский - обыкновенный заурядный игрок и если он не прибавит в игре, вся его "популярность" тут же испарится как снег по весне! Как бы не пришлось идти с нова в баристы...

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