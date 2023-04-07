Фрэнк Лэмпард обратился к болельщикам «Челси» после назначения временным тренером клуба.

«Я очень благодарен тем, кто рад моему возвращению. Если кто-то не в восторге, они могут знать, что я приложу все усилия, чтобы привести команду туда, где я хочу еe видеть, и дать им команду, которой они будут гордиться.

Не хочу, чтобы это прозвучало слишком небрежно, но я не думаю, что мне нужно слишком много говорить о моих отношениях с болельщиками «Челси».

Я играл здесь 13 лет, я тренировал здесь, у меня было много невероятных моментов и несколько трудных моментов, потому что таков футбол, но с того момента, как я присоединился к этому клубу много лет назад, они были огромной поддержкой для меня, и я бесконечно благодарен за это.

Если я могу быть здесь, если я смогу помочь клубу и мы сможем собраться вместе, сможем ощутить те дни и ночи на «Стэмфорд Бридж» и почувствовать энергию… Это то, что я здесь попытаюсь сделать», – сказал Лэмпард.