Лэмпард объяснил, почему согласился вернуться в «Челси»

Фрэнк Лэмпард прокомментировал назначение временным главным тренером «Челси».

«Это мой клуб, с которым у меня связано много эмоций. С тех пор, как я покинул «Челси», я пошел другим путем.

Рад, что появилась возможность вернуться. Клуб попросил меня об этом с верой в то, что я могу помочь до конца сезона.

Я уверен в себе. Я уже работал со многими игроками раньше и понимаю, чего хотят болельщики «Челси». Сделаю все возможное», – сказал Лэмпард.