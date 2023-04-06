Лэмпард объяснил, почему согласился вернуться в «Челси»

Фрэнк Лэмпард прокомментировал назначение временным главным тренером «Челси».
«Это мой клуб, с которым у меня связано много эмоций. С тех пор, как я покинул «Челси», я пошел другим путем.
Рад, что появилась возможность вернуться. Клуб попросил меня об этом с верой в то, что я могу помочь до конца сезона.
Я уверен в себе. Я уже работал со многими игроками раньше и понимаю, чего хотят болельщики «Челси». Сделаю все возможное», – сказал Лэмпард.
- Лэмпард тренировал «Челси» с 2019 по 2021-й год.
- Он играл за клуб с 2001 по 2014-й год.
- На прошлой неделе «Челси» уволил Грэма Поттера.
Источник: BBC