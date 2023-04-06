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    Лэмпард объяснил, почему согласился вернуться в «Челси»

    Фрэнк Лэмпард прокомментировал назначение временным главным тренером «Челси».

    «Это мой клуб, с которым у меня связано много эмоций. С тех пор, как я покинул «Челси», я пошел другим путем.

    Рад, что появилась возможность вернуться. Клуб попросил меня об этом с верой в то, что я могу помочь до конца сезона.

    Я уверен в себе. Я уже работал со многими игроками раньше и понимаю, чего хотят болельщики «Челси». Сделаю все возможное», – сказал Лэмпард.

    • Лэмпард тренировал «Челси» с 2019 по 2021-й год.
    • Он играл за клуб с 2001 по 2014-й год.
    • На прошлой неделе «Челси» уволил Грэма Поттера.

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    Источник: BBC

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    06.04.2023 16:56
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1367

      САНЁК17 6 апреля, 17:51

      Ждали пока Челси окончательно сдох

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14413

      Skull_Boy 6 апреля, 17:24

      Ты такой же л_х, как и Быстров с Аршавиным, которые без помощи "папы" нечего не могут

      0
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