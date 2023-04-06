Боссы «Челси» объяснили возвращение Лэмпарда

Владельцы «Челси» Тодд Боули и Бехдад Эгбали сделали совместное заявление о назначении Фрэнка Лэмпарда временным главным тренером клуба.
«Мы рады снова приветствовать Фрэнка на «Стэмфорд Бридж». Фрэнк – член Зала славы Премьер-лиги и легенда этого клуба.
Продолжая тщательный процесс поиска постоянного главного тренера, мы хотим дать клубу и нашим болельщикам четкий и стабильный план на оставшуюся часть сезона.
Мы хотим оставить себе все шансы на успех, и Фрэнк обладает всеми необходимыми характеристиками и качествами, которые нам нужны, чтобы привести нас к финишу сезона», – говорится в заявлении боссов клуба.
- Лэмпард тренировал «Челси» с 2019 по 2021-й год.
- Он играл за клуб с 2001 по 2014-й год.
- На прошлой неделе «Челси» уволил Грэма Поттера.
Источник: сайт «Челси»