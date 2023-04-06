Боссы «Челси» объяснили возвращение Лэмпарда

Владельцы «Челси» Тодд Боули и Бехдад Эгбали сделали совместное заявление о назначении Фрэнка Лэмпарда временным главным тренером клуба.

«Мы рады снова приветствовать Фрэнка на «Стэмфорд Бридж». Фрэнк – член Зала славы Премьер-лиги и легенда этого клуба.

Продолжая тщательный процесс поиска постоянного главного тренера, мы хотим дать клубу и нашим болельщикам четкий и стабильный план на оставшуюся часть сезона.

Мы хотим оставить себе все шансы на успех, и Фрэнк обладает всеми необходимыми характеристиками и качествами, которые нам нужны, чтобы привести нас к финишу сезона», – говорится в заявлении боссов клуба.