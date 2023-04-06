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    Боссы «Челси» объяснили возвращение Лэмпарда

    Владельцы «Челси» Тодд Боули и Бехдад Эгбали сделали совместное заявление о назначении Фрэнка Лэмпарда временным главным тренером клуба.

    «Мы рады снова приветствовать Фрэнка на «Стэмфорд Бридж». Фрэнк – член Зала славы Премьер-лиги и легенда этого клуба.

    Продолжая тщательный процесс поиска постоянного главного тренера, мы хотим дать клубу и нашим болельщикам четкий и стабильный план на оставшуюся часть сезона.

    Мы хотим оставить себе все шансы на успех, и Фрэнк обладает всеми необходимыми характеристиками и качествами, которые нам нужны, чтобы привести нас к финишу сезона», – говорится в заявлении боссов клуба.

    • Лэмпард тренировал «Челси» с 2019 по 2021-й год.
    • Он играл за клуб с 2001 по 2014-й год.
    • На прошлой неделе «Челси» уволил Грэма Поттера.

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    Источник: сайт «Челси»

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    06.04.2023 15:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101195

      zigbert 7 апреля, 09:54

      Если результаты Челси изменятся в положительную сторону то на ЛЕ у них еще есть шанс.

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      Рейтинг: +1784

      Artemka444 6 апреля, 17:33

      два дебила-это сила!!!!

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