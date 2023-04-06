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    Агент Миранчука отреагировал на новость, что «Торино» не будет выкупать игрока

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию о скором уходе своего клиента из клуба.

    • Сообщалось, что туринцы не могут выкупить хавбека за 13 миллионов евро.
    • Права на россиянина принадлежат «Аталанте».

    «Слухи мы комментировать не будем. До конца чемпионата ещe приличный отрезок, официальной информации по будущему Алексея пока нет», – сказал агент.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.04.2023 12:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +472

      eugen-han 6 апреля, 17:46

      Поматросят и бросят, а скажут, что не убедил окончательно. То есть вопрос по его дальнейшей карьере открыт и якобы в его руках, но, аппетит надо умерить,- это касается в том числе и агента игрока и наверное забыть про свою национальную сборную, так как постоянно справки о его якобы травме они делать не смогут, а что-то скрывать долго не получится.

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      Рейтинг: +24539

      DOCTOR PENALTY 6 апреля, 13:12

      Неубедительный коммент Шпинёва, видимо, Торино сдал назад.

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