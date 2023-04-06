Агент Миранчука отреагировал на новость, что «Торино» не будет выкупать игрока

Поматросят и бросят, а скажут, что не убедил окончательно. То есть вопрос по его дальнейшей карьере открыт и якобы в его руках, но, аппетит надо умерить,- это касается в том числе и агента игрока и наверное забыть про свою национальную сборную, так как постоянно справки о его якобы травме они делать не смогут, а что-то скрывать долго не получится.
Вадим Шпинев, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию о скором уходе своего клиента из клуба.
- Сообщалось, что туринцы не могут выкупить хавбека за 13 миллионов евро.
- Права на россиянина принадлежат «Аталанте».
«Слухи мы комментировать не будем. До конца чемпионата ещe приличный отрезок, официальной информации по будущему Алексея пока нет», – сказал агент.