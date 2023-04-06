Агент Миранчука отреагировал на новость, что «Торино» не будет выкупать игрока

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию о скором уходе своего клиента из клуба.

Сообщалось, что туринцы не могут выкупить хавбека за 13 миллионов евро.

Права на россиянина принадлежат «Аталанте».

«Слухи мы комментировать не будем. До конца чемпионата ещe приличный отрезок, официальной информации по будущему Алексея пока нет», – сказал агент.