«Челси» может вернуть тренера, приводившего команду к последнему чемпионству

«Челси» включил еще одного кандидата в шорт-лист тренеров.

Лондонский клуб может во второй раз назначить Антонио Конте.

Итальянец уже работал в «Челси» с 2016 по 2018 год – в сезоне-2016/17 команда в последний раз стала чемпионом АПЛ.