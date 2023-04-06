«Челси» может вернуть тренера, приводившего команду к последнему чемпионству

Вот это будет шоу) Интересно, что будет говорить Конте на этот раз когда будет очередное полное фиаско по итогу - "Это плохие суперзвёзды, продайте их и дайте мне других, хороших"?)
«Челси» включил еще одного кандидата в шорт-лист тренеров.
Лондонский клуб может во второй раз назначить Антонио Конте.
Итальянец уже работал в «Челси» с 2016 по 2018 год – в сезоне-2016/17 команда в последний раз стала чемпионом АПЛ.
- 26 марта Конте уволили из «Тоттенхэма».
- 2 апреля «Челси» отправил в отставку Грэма Поттера.
- Ожидается, что исполнять обязанности главного тренера до конца сезона будет Фрэнк Лэмпард.