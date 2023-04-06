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    «Челси» может вернуть тренера, приводившего команду к последнему чемпионству

    «Челси» включил еще одного кандидата в шорт-лист тренеров.

    Лондонский клуб может во второй раз назначить Антонио Конте.

    Итальянец уже работал в «Челси» с 2016 по 2018 год – в сезоне-2016/17 команда в последний раз стала чемпионом АПЛ.

    • 26 марта Конте уволили из «Тоттенхэма».
    • 2 апреля «Челси» отправил в отставку Грэма Поттера.
    • Ожидается, что исполнять обязанности главного тренера до конца сезона будет Фрэнк Лэмпард.

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    Источник: The Independent

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    06.04.2023 08:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2431

      Maxi_7 6 апреля, 10:22

      Вот это будет шоу) Интересно, что будет говорить Конте на этот раз когда будет очередное полное фиаско по итогу - "Это плохие суперзвёзды, продайте их и дайте мне других, хороших"?)

      1
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      Рейтинг: +1784

      Artemka444 6 апреля, 09:27

      Смех и грех!!!

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