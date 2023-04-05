Шалимов: «Спартак» напоминает среднюю немецкую команду»

Средняя немецкая команда проедет по Спартаку и не заметит! Ржу ни могу!!!...)))
Экс-тренер «Краснодара» Игорь Шалимов раскритиковал игру «Спартака».
«Дело в том, что «Спартак» немного отходит от своей игры — очень рано начинается долбежка в штрафную на высоких игроков.
Чем больше выходит иностранцев, тем более силовым становится футбол — напоминает среднюю немецкую команду», — сказал Шалимов.
- Команда Гильермо Абаскаля не побеждает 4 матча подряд.
- Московский клуб идет на 3-м месте в РПЛ.
- «Спартак» вылетел в Путь регионов в Fonbet Кубке России.