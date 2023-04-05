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    Шалимов: «Спартак» напоминает среднюю немецкую команду»

    Экс-тренер «Краснодара» Игорь Шалимов раскритиковал игру «Спартака».

    «Дело в том, что «Спартак» немного отходит от своей игры — очень рано начинается долбежка в штрафную на высоких игроков.

    Чем больше выходит иностранцев, тем более силовым становится футбол — напоминает среднюю немецкую команду», — сказал Шалимов.

    • Команда Гильермо Абаскаля не побеждает 4 матча подряд.
    • Московский клуб идет на 3-м месте в РПЛ.
    • «Спартак» вылетел в Путь регионов в Fonbet Кубке России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.04.2023 14:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +19411

      Cleaner 5 апреля, 21:16

      Средняя немецкая команда проедет по Спартаку и не заметит! Ржу ни могу!!!...)))

      0
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      Рейтинг: +477

      FCSpartakM 5 апреля, 18:55

      Для нынешнего уровня, сравнение с немцами даже приятно

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      Рейтинг: +14196

      Алексей З 5 апреля, 17:16

      Наверно дело всё же не географии игроков, а в мастерстве. Все россияне по прежнему в составе и выходят на поле , только вот игру показывают такую , что приходитсямк навалу прибегать.

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      Рейтинг: +1390

      Taps 5 апреля, 16:39

      Нет, не немецкую, а китайскую.

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      Рейтинг: +1539

      Suvorov51 5 апреля, 14:38

      Вот о том чтобы было меньше иностранцев я с тобой согласен, надо своих наигрывать, а то наберут смазных а толку ....., надо больше готовить своих, сейчас смазные не нужны, участие в гейропейских кубках не будет года3-5, так зачем нужны наемники

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