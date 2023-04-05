Шалимов: «Спартак» напоминает среднюю немецкую команду»

Экс-тренер «Краснодара» Игорь Шалимов раскритиковал игру «Спартака».

«Дело в том, что «Спартак» немного отходит от своей игры — очень рано начинается долбежка в штрафную на высоких игроков.

Чем больше выходит иностранцев, тем более силовым становится футбол — напоминает среднюю немецкую команду», — сказал Шалимов.