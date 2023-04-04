«Сочи» хочет арендовать защитника «Зенита»: Бердыев обещает ему игровую практику

Неплохой паренек. Помню, как голы забивал на предсезонке почти в каждом матче! Но дорос-ли до Зенита? Не уверен.
Защитник «Зенита» Нуралы Алип может перейти в «Сочи».
По информации Legalbet, «Сочи» хочет арендовать игрока сборной Казахстана в летнее трансферное окно. Курбан Бердыев готов предоставить ему игровое время.
«Зенит» ещe не определился по поводу будущего Алипа в команде.
- Футболист перебрался в Россию 16 февраля 2022 года.
- Он провел 4 матча в этом сезоне РПЛ.
- В декабре «Зенит» выкупил Алипа за 2 миллиона евро и заключил с ним контракт по схеме «2,5+1».