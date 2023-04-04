Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Сочи» хочет арендовать защитника «Зенита»: Бердыев обещает ему игровую практику

    Защитник «Зенита» Нуралы Алип может перейти в «Сочи».

    По информации Legalbet, «Сочи» хочет арендовать игрока сборной Казахстана в летнее трансферное окно. Курбан Бердыев готов предоставить ему игровое время.

    «Зенит» ещe не определился по поводу будущего Алипа в команде.

    • Футболист перебрался в Россию 16 февраля 2022 года.
    • Он провел 4 матча в этом сезоне РПЛ.
    • В декабре «Зенит» выкупил Алипа за 2 миллиона евро и заключил с ним контракт по схеме «2,5+1».

    Новости по теме
    Алип: «Не участвовал в переговорах по контракту с «Зенитом». Готовился к свадьбе»
    Алип оценил первый год в составе «Зенита» 1
    «Вы смотрите футбол жопой». Аршавин – критикам Алипа 8
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:50
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18106

      paracetamol 2 часа назад

      Неплохой паренек. Помню, как голы забивал на предсезонке почти в каждом матче! Но дорос-ли до Зенита? Не уверен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4154

      raritet 3 часа назад

      Отдать, подарить. Все , что угодно. Зачем казах в команде для меня загадка еще большая чем лохнесское чудовище. То чудо хотя бы никак не влияет на результат команды, плавает себе и плавает....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5682

      _Marqella_ > raritet 3 часа назад

      для ротации,на случай травмы кого то из основных

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1614

      ПалкоВводецъ (returned) 4 часа назад

      Зачем его выкупили? Явно не уровень Зенита. Отдать в аренду туркмену. Он умеет работать с защитниками, строя двухэтажные автобусы. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24504

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      К Бердыеву надо идти не раздумывая.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5649

      Дядя Серёжа 4 часа назад

      Залип Алип, к газпрому прилип

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 