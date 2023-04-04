«Сочи» хочет арендовать защитника «Зенита»: Бердыев обещает ему игровую практику

Защитник «Зенита» Нуралы Алип может перейти в «Сочи».

По информации Legalbet, «Сочи» хочет арендовать игрока сборной Казахстана в летнее трансферное окно. Курбан Бердыев готов предоставить ему игровое время.

«Зенит» ещe не определился по поводу будущего Алипа в команде.