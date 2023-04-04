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    Магкеев назвал единственную проблему «Зенита»

    Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 22-м туре РПЛ.

    «Начинаем разбирать соперника в четверг, обычно за три дня до игры. В первый день смотрим, как они обороняются, во второй — как атакуют, и завершаем всe стандартными положениями.

    Уязвимости у «Зенита»? Сейчас единственная — потеря Вильмара Барриоса в центре поля, ключевой игрок лично для меня. Когда он на поле, кажется, что он везде.

    Это та команда, которая контролирует мяч и даeт тебе играть. У нас хорошие исполнители в центре поля и атаке, надеюсь, сможем завязать там мяч и создавать моменты», — сказал Магкеев в программе «На футболе с Денисом Казанским».

    • «Локомотив» примет «Зенит» в воскресенье, 9 апреля.
    • Начало матча – в 20:00 мск.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ, «Локомотив» идет на 11-м месте.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18106

      paracetamol 2 часа назад

      У Локо сейчас всего 2 нормальных игрока - Зюба и низкожопый! Остальные - опущенный немцами отстой.

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      Рейтинг: +24504

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Единственная проблема Зенита в том, что они никак не могут подписать Магкеева. ))) **

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