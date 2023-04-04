Магкеев назвал единственную проблему «Зенита»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 22-м туре РПЛ.

«Начинаем разбирать соперника в четверг, обычно за три дня до игры. В первый день смотрим, как они обороняются, во второй — как атакуют, и завершаем всe стандартными положениями.

Уязвимости у «Зенита»? Сейчас единственная — потеря Вильмара Барриоса в центре поля, ключевой игрок лично для меня. Когда он на поле, кажется, что он везде.

Это та команда, которая контролирует мяч и даeт тебе играть. У нас хорошие исполнители в центре поля и атаке, надеюсь, сможем завязать там мяч и создавать моменты», — сказал Магкеев в программе «На футболе с Денисом Казанским».