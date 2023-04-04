Фан-трибуну «Зенита» на игре с «Уралом» заполнили студенты консерватории – за посещение им давали хот-дог и бутылку воды

Руководство петербургской консерватории приказом направило студентов на матч «Зенит» – «Урал».

Они заполнили фанатскую трибуну, где ранее размещались наиболее активные болельщики из «Виража».

Студентов обязали исполнить гимн перед игрой и скандировать кричалки. За оформление Fan ID и посещение «Газпром Арены» они получили хот-дог и бутылку воды.