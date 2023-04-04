Фан-трибуну «Зенита» на игре с «Уралом» заполнили студенты консерватории – за посещение им давали хот-дог и бутылку воды

Рад за студентов! Пели хорошо, композиторы!
Руководство петербургской консерватории приказом направило студентов на матч «Зенит» – «Урал».
Они заполнили фанатскую трибуну, где ранее размещались наиболее активные болельщики из «Виража».
Студентов обязали исполнить гимн перед игрой и скандировать кричалки. За оформление Fan ID и посещение «Газпром Арены» они получили хот-дог и бутылку воды.
- «Зенит» выиграл со счетом 2:0.
- Матч с «Уралом» посетили 27 534 зрителя – это лучший показатель в РПЛ после зимней паузы.