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    Фан-трибуну «Зенита» на игре с «Уралом» заполнили студенты консерватории – за посещение им давали хот-дог и бутылку воды

    Руководство петербургской консерватории приказом направило студентов на матч «Зенит» – «Урал».

    Они заполнили фанатскую трибуну, где ранее размещались наиболее активные болельщики из «Виража».

    Студентов обязали исполнить гимн перед игрой и скандировать кричалки. За оформление Fan ID и посещение «Газпром Арены» они получили хот-дог и бутылку воды.

    • «Зенит» выиграл со счетом 2:0.
    • Матч с «Уралом» посетили 27 534 зрителя – это лучший показатель в РПЛ после зимней паузы.

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    Источник: «Коммерсант»

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    Комментарии46
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      Рейтинг: +18106

      paracetamol 2 часа назад

      Рад за студентов! Пели хорошо, композиторы!

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      Рейтинг: +1492

      вальтер79 6 часов назад

      писец дно пробито ))

      2
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      Рейтинг: +6409

      Enter2006 6 часов назад

      А еще рубликов по 500... Но об этом говорить запрещено естественно.
      Вот такой "Великий ЗЕНИТ"! )) Как только пиво разрешат, всем 18+ еще и по баночке Miller будут выписывать ))

      1
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      Рейтинг: +5649

      Дядя Серёжа 6 часов назад

      Вспомнилось старое слово: штрейкбрехер...
      Хотя жил бы я в городе с футболом, наверно оформил бы эту долбаную карту

      3
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      Рейтинг: +1608

      Fialet > Дядя Серёжа 4 часа назад

      Значит тоже стал бы штрейкбрехером.

      0
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      Рейтинг: +6173

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 1 час назад

      Футбол во все муниципальные образования страны!

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      Рейтинг: +6173

      subbotaspartak > Fialet 1 час назад

      штрейкбрехер покупается за кусок колбасы

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      Рейтинг: +29025

      JTherry 7 часов назад

      Алёша мог бы еще хористок их всех питерских церквей пригласить, чтобы они пропели ему псалмы, во славу новоявленных черных бом.жей...) креативнее надо работать, и все получится - трибуны будут заполнены до отказа..! и главное - не жалеть просрочки из сетевых магазинов - ударить бургером по бо.мж-арене..!)

      4
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      Рейтинг: +17683

      Barmaleushka > JTherry 1 час назад

      Завидно ? Конечно , ведь хот-дог - это не кулёк прошлогодних желудей , коими "св и ноту" на "открывашке" потчуют по праздникам .
      И хористок не надо , там две "дивы" имеются . Одна вечнонеудовлетворённая(а от того всегда беснующуюся) эскортница и запойная "пИвица".

      0
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      Рейтинг: +3279

      Опорник84 7 часов назад

      Без фан. сектора скучновато на футболе. Все таки с такой поддержкой от фанатов, клубам играть интереснее. И замет те после матча футболисты подходили и благодарили именно фан. сектор. Даже в выездных матчах, поддержка от фанатов не заменима.

      1
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      Рейтинг: +4968

      neveldomha 7 часов назад

      Смешно смотреть на коменты бывших фанатов. Вас поимели ребятки. Причем в новом сезоне о вас и не вспомнят.

      0
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      Рейтинг: +1613

      ПалкоВводецъ (returned) 8 часов назад

      У сви ней на закрывашке и коврижкой с деньгами не загонишь людей. Перестали ходить на антинародных. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +212

      Koni_Best_1 8 часов назад

      Не ну в целом инициатива интересная, надо дальше бойкотировать матчи, глядишь все перевернется и начнут платить за поход на матч, вот тогда может и врнемся

      0
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      Рейтинг: +18386

      ilichkadr > Koni_Best_1 7 часов назад

      Завидуем тому, чего сами не имеем (не хотим)? Почему бы Лёне с Заремой не пригласить на открывашку детей инвалидов на очередное дерби с Динамо?
      Будем бойкотировать или всё таки жаба душит?

      0
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      Рейтинг: +212

      Koni_Best_1 > ilichkadr 6 часов назад

      Конечно будем бойкотировать, глядишь и Леня с Заремой начнут прикглашать детей инвалидов и еще доплачивать им

      0
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      Рейтинг: +18386

      ilichkadr > Koni_Best_1 6 часов назад

      Ну, доплачивать не стоит, это уже слишком, а вот меценатство во все времена было в почёте.
      Что касаемо "бойкотировать", то это удел ленивых и непоследовательных. Майданутые соседи тому пример.........

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      Рейтинг: +212

      Koni_Best_1 > ilichkadr 5 часов назад

      Бойкотировать это удел тех у кого есть собственное мнение и которые не согласны с превращением народа в стадо

      1
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      Рейтинг: +18386

      ilichkadr > Koni_Best_1 5 часов назад

      Участники бойкота и есть то послушное стадо, которое под воздействием инициатора бойкота идут на баррикады. Инициатор, естественно упивается ощущением превосходства над другими. Этакие "навальнята", которые удел которых остаться в дураках.
      P.S. Сколько "тех у кого есть собственное мнение" противников оформления Fan ID, а Koni_Best_1 ?
      Я к тому, что не хочешь не оформляй. Смотри футбол сидя на диване или в пивном баре. Там и туси.............

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      Рейтинг: +1608

      Fialet > ilichkadr 4 часа назад

      "Бойкотировать", то это удел ленивых и непоследовательных"? - скорее наоборот, именно последовательные граждане не сдаются и продолжают бойкот.

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      Рейтинг: +18386

      ilichkadr > Fialet 3 часа назад

      Только ленивый не может предположить, чем обернется в конечном итоге последовательным гражданам сей бойкот.
      Подстрекатель свои деньги конечно же возьмёт, а чем будет довольствоваться толпа соглашателей?
      Стыд, отчаяние, страх, вина....и как итог НЕНАВИСТЬ к инициатору бойкота!
      P.S. В чём смысл бойкота для простого обывателя?

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      Рейтинг: +1608

      Fialet > ilichkadr 3 часа назад

      Смысл не быть по рукам и ногам оцифрованным.

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      Рейтинг: +18386

      ilichkadr > Fialet 3 часа назад

      Мы уже лет 30 как отцифрованы не только по рукам и ногам, но и по самое не могу. Закон о персональных данных (№ 152-ФЗ) отдыхает.

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      Рейтинг: +4066

      Kollljan 8 часов назад

      А что плохого? Накормили детей.

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      Рейтинг: +6409

      Enter2006 > Kollljan 5 часов назад

      Хорошо что не "накормили, напоили, и спать положили" ))

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