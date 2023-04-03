Орлов назвал лучшего тренера в истории сборной России

Вот Гена Флюгер высказал свою точку, а как же Абрек, он сборную сделал 8 в Мире, да и ребятишки ЗМС, получили или не получили?, а?
Журналист и комментатор Геннадий Орлов рассказал, какого тренера сборной России считает лучшим в истории.
«О лучшем тренере сборной России в истории нужно судить по результатам. Это Хиддинк.
А про худшего я говорить не хочу. Это субъективная оценка», – заявил Орлов.
- Голландец возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год.
- При нем команда стала бронзовым призером Евро-2008.
- В сентябре 2021-го Хиддинк объявил о завершении тренерской карьеры.