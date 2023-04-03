Орлов назвал лучшего тренера в истории сборной России

Журналист и комментатор Геннадий Орлов рассказал, какого тренера сборной России считает лучшим в истории.

«О лучшем тренере сборной России в истории нужно судить по результатам. Это Хиддинк.

А про худшего я говорить не хочу. Это субъективная оценка», – заявил Орлов.