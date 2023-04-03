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    Орлов назвал лучшего тренера в истории сборной России

    Журналист и комментатор Геннадий Орлов рассказал, какого тренера сборной России считает лучшим в истории.

    «О лучшем тренере сборной России в истории нужно судить по результатам. Это Хиддинк.

    А про худшего я говорить не хочу. Это субъективная оценка», – заявил Орлов.

    • Голландец возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год.
    • При нем команда стала бронзовым призером Евро-2008.
    • В сентябре 2021-го Хиддинк объявил о завершении тренерской карьеры.

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    Источник: Sport24

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    03.04.2023 22:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1507

      Suvorov51 2 часа назад

      Вот Гена Флюгер высказал свою точку, а как же Абрек, он сборную сделал 8 в Мире, да и ребятишки ЗМС, получили или не получили?, а?

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