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Уткин обвинил «Зенит» в нарушении законов РФ

3 апреля 2023, 16:59
11

Журналист Василий Уткин прокомментировал бесплатную раздачу билетов на матчи «Зенита».

«Пение на трибунах – теперь это у «Зенита» платная услуга. Появилось видео спевок новых болельщиков вместо фанатского Виража на трибунах перед игрой. Трогательно получилось. Мне кажется, можно даже проводить спевку по дороге к стадиону – там очень долгий проход, променад – и даже сделать смотр строя и зенитовской песни.

То что билеты бесплатно раздают, это факт. Между прочим, по закону о потребительстве, короче, я не помню, как этот закон называется, но вообще-то нельзя за одну и ту же услугу с одних брать деньги, а другим предоставлять ее бесплатно. Ну это ладно, в конце концов, законы – это такая формальность, мелочь. Может, формально за эти билеты кто-то и платит.

Даже некие скрины выкладываются в сеть, что можно получить до 900 рублей за согласие пойти на «Зенит». При этом прийти на репетицию и попеть. Ну, интересно.

Футболисты получают деньги за то, что они играют, пусть и болельщики получают за то, что болеют. Если это люди, которые раньше не ходили на футбол, то поход на футбол для них, тем более в выходной день, – нечто вроде того, что в советское время называли «черной субботой», когда суббота оставалась рабочим днем», – сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • Клуб из Петербурга четырежды подряд выиграл чемпионат России.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Уткин Василий
Комментарии (11)
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NewLife
1680530796
fuck id
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Вомбат
1680531248
Хоть это, конечно, и мелочь, но все же закон. Надо исполнять. Хорошо, что у нас есть такой опытный юрист, как Уткин, который вовремя подскажет и поправит безграмотных провинциалов.
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Давид59
1680532064
Вася, у нас не только в футболе "Королевство кривых зеркал". Но с футболом это смех, конечно. Те, кто придумал FanID, пытаются нам доказать, что всё правильно сделано. Трибуны же заполняются (хреново, на самом деле заполняются). Значит то, что распилили под FanID, пропало не даром. А то, что он на Зенит гонит, это понятно. Он давно уже признавался, что терпеть его не может.
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Zubo
1680532365
Абсурд, если я купил билет я могу его подарить кому угодно, Уся, если я купил сто , то тоже могу подарить, подарок билета это подарок, подарок тысячи тоже, в этом нет ничего противозаконного, я дарил билеты на матч родственникам и друзьям
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mamba9090909
1680538830
У Васи в заднице свербит от упоминании о Зените. А законов Вася ты не знаешь. Поэтому не надо лишний раз доказывать всем, что ты тупой.
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порт
1680543479
Хор мальчиков штрейбрехеров.
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knikos
1680544953
Уткин , Галкин - одна хрень ... птичья ...
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FanatSerj
1680545151
Несите таблетки пациенту опять поплохело ))) По спортивному сильно не люблю Зенит, но Утка же такую дичь дичайшею втирает, старый, на всё и всех обиженный никому не нужный толстяк это реально грустно и уже видно не вылечится.
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ilichkadr
1680548126
Вася явно выпрашивает себе бесплатный абонемент, иначе зачем констатировать факт, что билеты бесплатно раздают?
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neveldomha
1680550786
Ну обратись в суд и реши свои потребительские проблемы. Не хочешь петь, не пой. Не хочешь слушать, заткни уши. Не хочешь идти на футбол, сиди на диване, лопай свои пирожки. Где тут тебя, УВася, хоть кто то, в чем то прессанул. Не нравиться Зенит - проходи мимо.
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