Уткин обвинил «Зенит» в нарушении законов РФ

Журналист Василий Уткин прокомментировал бесплатную раздачу билетов на матчи «Зенита».

«Пение на трибунах – теперь это у «Зенита» платная услуга. Появилось видео спевок новых болельщиков вместо фанатского Виража на трибунах перед игрой. Трогательно получилось. Мне кажется, можно даже проводить спевку по дороге к стадиону – там очень долгий проход, променад – и даже сделать смотр строя и зенитовской песни.

То что билеты бесплатно раздают, это факт. Между прочим, по закону о потребительстве, короче, я не помню, как этот закон называется, но вообще-то нельзя за одну и ту же услугу с одних брать деньги, а другим предоставлять ее бесплатно. Ну это ладно, в конце концов, законы – это такая формальность, мелочь. Может, формально за эти билеты кто-то и платит.

Даже некие скрины выкладываются в сеть, что можно получить до 900 рублей за согласие пойти на «Зенит». При этом прийти на репетицию и попеть. Ну, интересно.

Футболисты получают деньги за то, что они играют, пусть и болельщики получают за то, что болеют. Если это люди, которые раньше не ходили на футбол, то поход на футбол для них, тем более в выходной день, – нечто вроде того, что в советское время называли «черной субботой», когда суббота оставалась рабочим днем», – сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.