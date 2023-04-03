Уткин обвинил «Зенит» в нарушении законов РФ

Ну обратись в суд и реши свои потребительские проблемы. Не хочешь петь, не пой. Не хочешь слушать, заткни уши. Не хочешь идти на футбол, сиди на диване, лопай свои пирожки. Где тут тебя, УВася, хоть кто то, в чем то прессанул. Не нравиться Зенит - проходи мимо.
Журналист Василий Уткин прокомментировал бесплатную раздачу билетов на матчи «Зенита».
«Пение на трибунах – теперь это у «Зенита» платная услуга. Появилось видео спевок новых болельщиков вместо фанатского Виража на трибунах перед игрой. Трогательно получилось. Мне кажется, можно даже проводить спевку по дороге к стадиону – там очень долгий проход, променад – и даже сделать смотр строя и зенитовской песни.
То что билеты бесплатно раздают, это факт. Между прочим, по закону о потребительстве, короче, я не помню, как этот закон называется, но вообще-то нельзя за одну и ту же услугу с одних брать деньги, а другим предоставлять ее бесплатно. Ну это ладно, в конце концов, законы – это такая формальность, мелочь. Может, формально за эти билеты кто-то и платит.
Даже некие скрины выкладываются в сеть, что можно получить до 900 рублей за согласие пойти на «Зенит». При этом прийти на репетицию и попеть. Ну, интересно.
Футболисты получают деньги за то, что они играют, пусть и болельщики получают за то, что болеют. Если это люди, которые раньше не ходили на футбол, то поход на футбол для них, тем более в выходной день, – нечто вроде того, что в советское время называли «черной субботой», когда суббота оставалась рабочим днем», – сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Клуб из Петербурга четырежды подряд выиграл чемпионат России.