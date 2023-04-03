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    Уткин обвинил «Зенит» в нарушении законов РФ

    Журналист Василий Уткин прокомментировал бесплатную раздачу билетов на матчи «Зенита».

    «Пение на трибунах – теперь это у «Зенита» платная услуга. Появилось видео спевок новых болельщиков вместо фанатского Виража на трибунах перед игрой. Трогательно получилось. Мне кажется, можно даже проводить спевку по дороге к стадиону – там очень долгий проход, променад – и даже сделать смотр строя и зенитовской песни.

    То что билеты бесплатно раздают, это факт. Между прочим, по закону о потребительстве, короче, я не помню, как этот закон называется, но вообще-то нельзя за одну и ту же услугу с одних брать деньги, а другим предоставлять ее бесплатно. Ну это ладно, в конце концов, законы – это такая формальность, мелочь. Может, формально за эти билеты кто-то и платит.

    Даже некие скрины выкладываются в сеть, что можно получить до 900 рублей за согласие пойти на «Зенит». При этом прийти на репетицию и попеть. Ну, интересно.

    Футболисты получают деньги за то, что они играют, пусть и болельщики получают за то, что болеют. Если это люди, которые раньше не ходили на футбол, то поход на футбол для них, тем более в выходной день, – нечто вроде того, что в советское время называли «черной субботой», когда суббота оставалась рабочим днем», – сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Клуб из Петербурга четырежды подряд выиграл чемпионат России.

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    Источник: Sports.ru

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    03.04.2023 16:59
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +4968

      neveldomha 18 часов назад

      Ну обратись в суд и реши свои потребительские проблемы. Не хочешь петь, не пой. Не хочешь слушать, заткни уши. Не хочешь идти на футбол, сиди на диване, лопай свои пирожки. Где тут тебя, УВася, хоть кто то, в чем то прессанул. Не нравиться Зенит - проходи мимо.

      2
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      Рейтинг: +18386

      ilichkadr 19 часов назад

      Вася явно выпрашивает себе бесплатный абонемент, иначе зачем констатировать факт, что билеты бесплатно раздают?

      1
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      Рейтинг: +7954

      FanatSerj 20 часов назад

      Несите таблетки пациенту опять поплохело )))
      По спортивному сильно не люблю Зенит, но Утка же такую дичь дичайшею втирает, старый, на всё и всех обиженный никому не нужный толстяк это реально грустно и уже видно не вылечится.

      2
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      Рейтинг: +11281

      knikos 20 часов назад

      Уткин , Галкин - одна хрень ... птичья ...

      3
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      Рейтинг: +14072

      Алексей З 20 часов назад

      ФК Зенит это олицитворение " путинизма". Что хотим , то воротим и госкорпорация у нас в кармане и законы мы сами себе пишим.

      1
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      Рейтинг: +6338

      порт 20 часов назад

      Хор мальчиков штрейбрехеров.

      3
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      Рейтинг: +8152

      nik55 21 час назад

      все верно сказал-----этот проект скоро сдуется

      0
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      Рейтинг: +7015

      mamba9090909 21 час назад

      У Васи в заднице свербит от упоминании о Зените. А законов Вася ты не знаешь. Поэтому не надо лишний раз доказывать всем, что ты тупой.

      7
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      Рейтинг: +1613

      ПалкоВводецъ (returned) 22 часа назад

      Боров уткин обожрался, что заговариваться стал. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +4305

      Zubo 23 часа назад

      Абсурд, если я купил билет я могу его подарить кому угодно, Уся, если я купил сто , то тоже могу подарить, подарок билета это подарок, подарок тысячи тоже, в этом нет ничего противозаконного, я дарил билеты на матч родственникам и друзьям

      10
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      Рейтинг: +14072

      Алексей З > Zubo 20 часов назад

      Вы это к чему написали, типа
      Миллер раздал билеты родственникам.

      0
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