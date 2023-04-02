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    ⚡ «Челси» уволил Поттера

    «Челси» объявил об уходе Грэма Поттера с поста главного тренера команды.

    Лондонцев временно возглавит Бруно Сальтор.

    «Хотим поблагодарить Грэма за его вклад в развитие «Челси». Мы относимся к нему с высочайшим уважением. Мы разочарованы таким результатом, ведь он всегда вел себя профессионально и честно», – сказал владелец «Челси» Тодд Боли.

    • Поттер тренировал «Челси» с сентября 2022 года. Он подписал контракт до 2027-го.
    • Клуб занимает 11-е место в АПЛ.

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    Источник: сайт «Челси»

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    02.04.2023 22:09
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +101165

      zigbert 3 апреля, 10:58

      Конечно последние результаты Челси не давали никакого оптимизма.

      0
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      Рейтинг: +37

      MU868686 3 апреля, 06:49

      Надо было Тухеля оставлять, а не выкупать Поттера, который не разу с топ клубами не работал, и понакупили на 3 состава, столько бабла вмандить, жалко Челси

      1
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      Рейтинг: +1970

      Romio-xxx 3 апреля, 04:09

      Наконец то свершилось!!!Для этого потребовалось так низко опуститься!!!

      1
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      Рейтинг: +1034

      Таврида 3 апреля, 02:32

      А что теперь будут делать с тем хламом, который Поттер понабирал за сотни миллионов?)

      1
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      Рейтинг: +59

      JIEGEHDA > Таврида 3 апреля, 04:00

      Это не он набирал . Это весь молодняк на будущее типо . Он тут не причём. Ему дают он тренирует

      1
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      Рейтинг: +1034

      Таврида > JIEGEHDA 3 апреля, 07:13

      Молодняк на будущее за недорого берут, а эти трансферы чисто под тренера, Мудрик за 100 лямов никому другому нахрен не сдался.

      0
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      Рейтинг: +59

      JIEGEHDA > Таврида 14 часов назад

      Ну во первых не за 100 а за 70 . Во вторых приходят Новые хозяева берут новые игрушки . А в третьих ,молодняка за недорого берут? А кого берут за дорого ? Старых? Или тех кто в самом соку ? Которые через 2-3 года потеряют страсть ? Лол) молодняк всегда оценивался выше . Конечно против условных Месси Роналду , но в остальных 90% случаях , Аля Беллингемы Антони Санчо не стоит сотни миллионы . Их цена повышенная из-за возраста . Роналду купили молодого за 90 лямов . Повезло . С Бэйлом не так . Купили в самом соку Азара за 115 . Не стоит даже 15 в итоге )) так что там как повезёт . Конечно можно как Барса ***** купить за мелочь Араухо купить за мелочь щас вон одни из лучших . Ну или Гризманна и Коутиньо и слить бабки :) там как повезёт .

      0
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      Рейтинг: +1541

      ScarlettOgusania 2 апреля, 22:59

      какой там "вклад в развитие Челси", если клуб занимает 11 место в АПЛ? гнать ссаными тряпками! Абрамович и Тухель - карма!

      6
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      Рейтинг: +12562

      Вомбат 2 апреля, 22:46

      Это не Поттер плох, это карма за рейдерский захват клуба. Футбол - игра справедливая, и карма в нем работает безукоризненно.

      3
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      Рейтинг: +4154

      raritet 2 апреля, 22:38

      Янки пришли и убрали тренера , который нес Челси золотые яички. Тухель , как никто другой лучше всего подходил к стилю Челси. Невольно приходит в голову мысль, что все янки -извращенцы. Ну зачем , команду нужно было ломать- отобрали у Абрамовича денежку, ну и ладно....

      3
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      Рейтинг: +1464

      Sedoi_Goblin 2 апреля, 22:34

      Изпепелианус!!! .. ( отсыл к Гарри Поттеру и ФК..)))

      0
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      Рейтинг: +19365

      Cleaner 2 апреля, 22:28

      Челси принадлежит Абрамовичу. И пока команду не вернут ЗАКОННОМУ владельцу, Челси, в лучшем случае, будет болтаться в середине таблицы АПЛ.

      2
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      Рейтинг: +1766

      Artemka444 2 апреля, 22:17

      Боли тоже надо гнать в шею!!!

      4
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