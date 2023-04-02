⚡ «Челси» уволил Поттера

«Челси» объявил об уходе Грэма Поттера с поста главного тренера команды.

Лондонцев временно возглавит Бруно Сальтор.

«Хотим поблагодарить Грэма за его вклад в развитие «Челси». Мы относимся к нему с высочайшим уважением. Мы разочарованы таким результатом, ведь он всегда вел себя профессионально и честно», – сказал владелец «Челси» Тодд Боли.