⚡ «Челси» уволил Поттера

Конечно последние результаты Челси не давали никакого оптимизма.
«Челси» объявил об уходе Грэма Поттера с поста главного тренера команды.
Лондонцев временно возглавит Бруно Сальтор.
«Хотим поблагодарить Грэма за его вклад в развитие «Челси». Мы относимся к нему с высочайшим уважением. Мы разочарованы таким результатом, ведь он всегда вел себя профессионально и честно», – сказал владелец «Челси» Тодд Боли.
- Поттер тренировал «Челси» с сентября 2022 года. Он подписал контракт до 2027-го.
- Клуб занимает 11-е место в АПЛ.