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    Стало известно, какой клуб РПЛ возглавит Юран

    Сергея Юрана вскоре должны назначить на пост главного тренера «Пари НН». Он сменит Артема Горлова.

    Это информация ютуб-шоу «Это футбол, брат!», которое ведет агент Тимур Гурцкая.

    • Юран без работы с августа, когда покинул «Химки».
    • Горлов принял «Пари НН» зимой.
    • Команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Это футбол, брат!»

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    02.04.2023 19:35
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +2299

      Бриг 2 апреля, 23:41

      Неужели? Дождались. Теперь всем будет счастье

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18106

      paracetamol 2 апреля, 23:38

      И это не Химки, химики стоят в сторонке.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3603

      Axe111 2 апреля, 23:15

      Вау

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7763

      mihail200606 2 апреля, 22:01

      Ну Химки должны были быть..)) гогниева,видимо, скоро на выход...))

      0
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      ...
      Рейтинг: +21105

      derrik2000 > mihail200606 2 апреля, 22:09

      А ХТО будет у Илюши Садыгова личным тренером???
      Не. Гогниев останется до принятия решения ЛИКВИДАЦИИ клуба по решению учредителя (учредителей), т. е. до конца сезона.

      0
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      Рейтинг: +67752

      portero 2 апреля, 21:50

      Юрану удачи с новым клубом!!!

      2
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      Рейтинг: +101165

      zigbert 2 апреля, 21:25

      Не совсем удачное выступление Пари НН и приведет скорей всего к смене тренера. Хотя почему же не пригласили Юрана после увольнения Галактионова?

      4
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      ...
      Рейтинг: +21105

      derrik2000 > zigbert 2 апреля, 21:29

      Почему раньше не пригласили????
      Видимо, кто-то "настоятельно НЕ рекомендовал"...
      Российский футбол, по моему мнению, давно уже - организованная преступная группировка, о которой не принято говорить и писать именно в ТАКОМ ключе.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101165

      zigbert > derrik2000 2 апреля, 21:39

      Но если Юрана все же возьмут в Пари НН, все эти доводы будут не актуальны.

      3
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      ...
      Рейтинг: +21105

      derrik2000 > zigbert 2 апреля, 21:58

      Это будет называться "ПРИПЁРЛО" или, ну, по-научному, форс-мажор.
      А ЭТО "не считается". ))

      0
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      Рейтинг: +1608

      Fialet 2 апреля, 21:19

      Не хотелось бы. Продажной команде с названием букмекерской конторы нехер делать в РПЛ.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +21105

      derrik2000 2 апреля, 20:59

      Ну, Сергей сам знает, что делать: для начала - строжайшая игровая дисциплина и полная самоотдача на поле.
      А кто против - сначала на лавку, а потом - на хрен.
      Собственно, должно получиться.
      Но ЭТО, сам понимаете, если действительно Пари НН захочет Юрана поставить.
      А то возьмут опять какого-нибудь...

      2
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      Рейтинг: +5810

      ySS 2 апреля, 20:33

      Удачи тренеру!

      1
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      Рейтинг: +2404

      моэм 2 апреля, 20:16

      Если так то Юрану крупно "повезло" ....из первых 4 матчей 3 гостевые , причём первые два в гостях у Краснодара и Динамо , да и дома с озверевшими от нефарта Крыльями сладко не будет ....главное чтобы РУКАМИводители Пари НН не жевали долго сопли при принятии решения.

      1
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