Стало известно, какой клуб РПЛ возглавит Юран

Неужели? Дождались. Теперь всем будет счастье
Сергея Юрана вскоре должны назначить на пост главного тренера «Пари НН». Он сменит Артема Горлова.
Это информация ютуб-шоу «Это футбол, брат!», которое ведет агент Тимур Гурцкая.
Сергея Юрана вскоре должны назначить на пост главного тренера «Пари НН». Он сменит Артема Горлова.
Это информация ютуб-шоу «Это футбол, брат!», которое ведет агент Тимур Гурцкая.
И это не Химки, химики стоят в сторонке.
Ну Химки должны были быть..)) гогниева,видимо, скоро на выход...))
А ХТО будет у Илюши Садыгова личным тренером???
Не. Гогниев останется до принятия решения ЛИКВИДАЦИИ клуба по решению учредителя (учредителей), т. е. до конца сезона.
Не совсем удачное выступление Пари НН и приведет скорей всего к смене тренера. Хотя почему же не пригласили Юрана после увольнения Галактионова?
Почему раньше не пригласили????
Видимо, кто-то "настоятельно НЕ рекомендовал"...
Российский футбол, по моему мнению, давно уже - организованная преступная группировка, о которой не принято говорить и писать именно в ТАКОМ ключе.
Но если Юрана все же возьмут в Пари НН, все эти доводы будут не актуальны.
Это будет называться "ПРИПЁРЛО" или, ну, по-научному, форс-мажор.
А ЭТО "не считается". ))
Ну, Сергей сам знает, что делать: для начала - строжайшая игровая дисциплина и полная самоотдача на поле.
А кто против - сначала на лавку, а потом - на хрен.
Собственно, должно получиться.
Но ЭТО, сам понимаете, если действительно Пари НН захочет Юрана поставить.
А то возьмут опять какого-нибудь...