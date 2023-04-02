РПЛ. «Краснодар» не пожалел «Химки» (6:0), Кордоба оформил дубль

«Краснодар» в 21-м туре РПЛ крупно победил «Химки» в гостях. Дубль у нападающего Джона Кордоба.

С 27-й минуты химчане были в меньшинстве после удаления Виталия Лысцова.

«Краснодар» поднялся на восьмое место. «Химки» отстают от зоны переходных матчей на четыре очка.

Россия. РПЛ. 21-й тур

Химки – Краснодар – 0:6 (0:1)

Голы: 0:1 – Батчи, 23; 0:2 – Кордоба, 47; 0:3 – Кордоба, 56; 0:4 – Кади, 63; 0:5 – Ионов, 78; 0:6 – Кривцов, 86.

Удаления: Лысцов, 27 – нет.

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