Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    РПЛ. «Краснодар» не пожалел «Химки» (6:0), Кордоба оформил дубль

    «Краснодар» в 21-м туре РПЛ крупно победил «Химки» в гостях. Дубль у нападающего Джона Кордоба.

    С 27-й минуты химчане были в меньшинстве после удаления Виталия Лысцова.

    «Краснодар» поднялся на восьмое место. «Химки» отстают от зоны переходных матчей на четыре очка.

    Россия. РПЛ. 21-й тур

    Химки – Краснодар – 0:6 (0:1)

    Голы: 0:1 – Батчи, 23; 0:2 – Кордоба, 47; 0:3 – Кордоба, 56; 0:4 – Кади, 63; 0:5 – Ионов, 78; 0:6 – Кривцов, 86.

    Удаления: Лысцов, 27 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новости по теме
    Галицкий перестал дарить игрокам часы Rolex за 100 матчей в «Краснодаре»
    Станет ли «Спартак» чемпионом, обгонит ли Писарский Промеса в гонке бомбардиров – главные интриги РПЛ перед концом сезона 10
    «Краснодар» не будет продлевать контракт с 34-летним Ионовым («СЭ») 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2023 15:53
    Рекомендуем
    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +67752

      portero 2 апреля, 21:23

      6:0 конечно красиво!
      Но очков набрано маловато, а тут просто соперник сдался....
      Ждем следующих игр, как-то не верится в продолжение голевого фестиваля...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4128

      Кузьмич на трибуне 2 апреля, 20:34

      Всех болельщиков Краснодара с победой! А тот факт что Химки отбывали номер-должен быть разобран на высшем спортивном уровне. После таких действий игроки должны остаться без зарплаты. Такую команду нужно расформировывать, а игрокам ставить в трудовой книжке :" Без права играть в РПЛ",Гогниеву уходить из тренеров. Видимо это не его работа. Видимо его место на стройке кирпичи таскать за 20тыщ руб в месяц.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19365

      Cleaner 2 апреля, 18:57

      Тренеру(ржу) Гогниеву нужно бюст прямо на стадионе поставить за развал команды и выход в Первую лигу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14402

      Skull_Boy 2 апреля, 16:07

      Какой все таки Юран бездарный тренер =)))))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6409

      Enter2006 > Skull_Boy 2 апреля, 16:12

      Надеюсь это сарказм? ) Юран в Химках неоднократно доказывал насколько отличный тренер!
      Бездарный - Гогниев и ко.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21105

      derrik2000 > Skull_Boy 2 апреля, 16:44

      Канеш БЕЗДАРНЫЙ: ушёл, а команду, чтобы она и без него играла так же, как при нём, ещё года три, как минимум, а тренеришки, которые пришли после него, занимались бы только раздачей интервью налево-направо да сидением на тренерской скамейке с умной рожей во время матчей, на не создал.
      Позор!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6409

      Enter2006 2 апреля, 16:05

      Юран уже не придёт, он так и сказал. И правильно сделает, хватит "спасать". Пусть Садыгов теперь смотрит, как сам же просрал команду своими епанутыми действиями! Зато его сыночка в первой лиге можно будет чаще выпускать.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21105

      derrik2000 > Enter2006 2 апреля, 16:22

      "Зато его сыночка в первой лиге можно будет чаще выпускать."

      А у меня почему-то сложилось ощущение, что Садыгов-старший решил "завязать с футбольной темой": траты большие, широкую внутрироссийскую известность приобрёл, скорее, как БЕЗДАРНЫЙ хозяин, который специально, из-за удовлетворения амбиций сынка-дебила, развалил то, что не один год создавал. Так же, ведь, может, и с контрагентом в основном бизнесе поступить, если то чем-то не понравится - шляпа, например, не того цвета - кому-то из близких родственников, верно?
      Думаю, что те, с кем он ведёт дела, да-а-авно уже крепко задумались, стоит ли с таким что-то там "мутить" фундаментальное.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6409

      Enter2006 > derrik2000 2 апреля, 16:25

      Согласен с тобой!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1034

      Таврида > derrik2000 2 апреля, 17:09

      При Юране же Химки результат давали, можно было деньги заработать. А кто теперь этих лузеров купит?)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21105

      derrik2000 > Таврида 2 апреля, 21:26

      Ну, Гулиев, Руденко, возможно, Мирзов без предложений в РПЛ не останутся.
      А остальные разбредутся по первой лиге...
      Митрюшкин опять куда-нибудь что-нибудь уедет "покорять"... )))
      А Илюше Садыгову папочка купит женскую футбольную команду, где он будет "феерить" ))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1034

      Таврида > derrik2000 3 апреля, 02:24

      "А Илюше Садыгову папочка купит женскую футбольную команду, где он будет "феерить" ))"
      Ага, ФК "Химочка"))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +514

      Ill Ich 2 апреля, 16:04

      Даже при всех изначальных вводных - это позор!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      Burtaze 2 апреля, 16:01

      верните Юрана и будет вам счастье...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1541

      ScarlettOgusania > Burtaze 2 апреля, 16:11

      не будет в Химках счастья и Юрана там тоже не будет

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21105

      derrik2000 2 апреля, 16:01

      А, вот, мне интересно: есть ли уже у букмекеров ставка на вероятность того, что Химки снимутся с чемпионата?
      Смотрел только второй тайм, потому о каких-либо спорных решениях Шадыханова ничего сказать не могу.
      Но, видя, с каким равнодушием игрочишки в красной форме передвигались по полю во 2-м тайме, как-то стало даже обидно за тех, кто пришёл на стадион поболеть за Подмосковье.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Bozigit 2 апреля, 16:00

      Скорее всего Юран придет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21105

      derrik2000 > Bozigit 2 апреля, 16:02

      Круговорот Юрана в Химках??? ))
      Раньше верил, теперь - нет.
      По-моему, у Садыгова и желания, и грошей на ФК Химки уже нет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2175

      Bozigit > derrik2000 2 апреля, 16:04

      Выбора нет)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21105

      derrik2000 > Bozigit 2 апреля, 16:11

      Как это - НЕТ???
      Сняться с чемпионата, выплатить игрочишкам всё по контракту, для Садыгова-младшего построить свой ма-а-а-а-хонький стадиончик, где он под руководством "мудрого наставника" Спартака Гогниева будет "повышать своё футбольное мастерство".
      Будет "футбольный сквош". ))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      Burtaze 2 апреля, 15:59

      нормальные пацаны удаляются и обыгрывают полицаев 2:0...а это так...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 