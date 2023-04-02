Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Маслов ответил, остается ли «Спартак» в чемпионской гонке

    Защитник «Спартака» Павел Маслов после матча 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) ответил на вопрос о чемпионской гонке.

    «Выбыл ли «Спартак» из чемпионской гонки? Не хочу об этом говорить. Наша цель остается прежней — выигрывать все игры. И в Кубке, и в чемпионате», – сказал Маслов.

    • «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 10 очков.
    • Москвичи не брали чемпионство с 2017 года.
    • Клуб продолжает защиту титула в Кубке России.

    Новости по теме
    «Урал» – «Спартак»: стартовые составы на 1/2 финала Fonbet Кубка России
    Прогнозы и коэффициенты на матч «Урал» – «Спартак» 3
    Где смотреть матч «Урал» – «Спартак»: полуфинал Кубка России
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2023 12:20
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1613

      ПалкоВводецъ (returned) 2 апреля, 13:04

      Место сви ней всем известно. Такой нестабильной и слабой команде как свин ньи за счастье зацепиться за 5 место. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1507

      Suvorov51 2 апреля, 12:28

      Ну о чем вы говорите, медальки давно куплены, вот и боритесь за призывые 2-3 место, вся страна замерла, ждет результата покупки для помойки очередных медалек, взнос в июне, ПРОМКВАС уже проплатил, ждет подтверждения

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 