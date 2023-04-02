Маслов ответил, остается ли «Спартак» в чемпионской гонке

Защитник «Спартака» Павел Маслов после матча 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) ответил на вопрос о чемпионской гонке.

«Выбыл ли «Спартак» из чемпионской гонки? Не хочу об этом говорить. Наша цель остается прежней — выигрывать все игры. И в Кубке, и в чемпионате», – сказал Маслов.