Место сви ней всем известно. Такой нестабильной и слабой команде как свин ньи за счастье зацепиться за 5 место. Гыгыгы
Защитник «Спартака» Павел Маслов после матча 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) ответил на вопрос о чемпионской гонке.
«Выбыл ли «Спартак» из чемпионской гонки? Не хочу об этом говорить. Наша цель остается прежней — выигрывать все игры. И в Кубке, и в чемпионате», – сказал Маслов.
- «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 10 очков.
- Москвичи не брали чемпионство с 2017 года.
- Клуб продолжает защиту титула в Кубке России.