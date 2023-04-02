Булыкин объяснил проблемы «Спартака»: у команды одна победа в пяти матчах

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин оценил неудачную весну для «Спартака».

«Проблемы «Спартака» связаны, наверное, с тем, как команда провела зимние сборы. А также с неумение иностранных футболистов распределить предсезонку на два месяца. Ведь такой системы подготовки к сезону, как в России, нет нигде в мире», – сказал Булыкин.