Булыкин объяснил проблемы «Спартака»: у команды одна победа в пяти матчах

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин оценил неудачную весну для «Спартака».
«Проблемы «Спартака» связаны, наверное, с тем, как команда провела зимние сборы. А также с неумение иностранных футболистов распределить предсезонку на два месяца. Ведь такой системы подготовки к сезону, как в России, нет нигде в мире», – сказал Булыкин.
- У «Спартака» в последних 5 матчах одна победа.
- В течение марта команда утратила 2-ю строчку в таблице.
- Накануне «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» в 21-м туре РПЛ (0:0).
Источник: Vprognoze