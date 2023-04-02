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    Булыкин объяснил проблемы «Спартака»: у команды одна победа в пяти матчах

    Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин оценил неудачную весну для «Спартака».

    «Проблемы «Спартака» связаны, наверное, с тем, как команда провела зимние сборы. А также с неумение иностранных футболистов распределить предсезонку на два месяца. Ведь такой системы подготовки к сезону, как в России, нет нигде в мире», – сказал Булыкин.

    • У «Спартака» в последних 5 матчах одна победа.
    • В течение марта команда утратила 2-ю строчку в таблице.
    • Накануне «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» в 21-м туре РПЛ (0:0).

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    Источник: Vprognoze

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    02.04.2023 09:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101165

      zigbert 2 апреля, 14:10

      Все дело в психологии. Пропала уверенность в своих силах. Все это поправимо. Несколько удачных игр и все наладится.

      1
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      Рейтинг: +1713

      22 raza chemp 2 апреля, 11:45

      При чем тут сборы и физика? 70%владения, 19:2 по ударам ? Один не поставленный пенальти. Реализация и судьи вот причины

      1
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      Рейтинг: +275

      cska1948 2 апреля, 10:30

      А как, в таком случае, расценивать то, что в сборную Карпин вызвал из СпаМа АЖ ВОСЕМЬ игроков?

      1
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      Рейтинг: +18106

      paracetamol > cska1948 2 апреля, 11:05

      Так то же Карпин!

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      Рейтинг: +727

      egor tikhonov > paracetamol 2 апреля, 12:20

      скорее, так то же Булыкин!

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