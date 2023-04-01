Маликов назвал любимого игрока в РПЛ

Российский поп-исполнитель Дмитрий Маликов симпатизирует полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

«Любимый игрок за всю историю РПЛ? Первым приходит на ум Захарян. Мне он очень нравится. Надеюсь, он и дальше будет раскрывать потенциал. Мне кажется, он у него есть», – сказал артист.