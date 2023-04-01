Маликов назвал любимого игрока в РПЛ

Сразу видно это мнение человека плохо разбирающегося в футболе.
Захарян , к сожалению , уже как год ничего интересного не показывает.
Российский поп-исполнитель Дмитрий Маликов симпатизирует полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.
«Любимый игрок за всю историю РПЛ? Первым приходит на ум Захарян. Мне он очень нравится. Надеюсь, он и дальше будет раскрывать потенциал. Мне кажется, он у него есть», – сказал артист.
- Летом купить Захаряна пытался «Челси».
- Зимой игрок отказался переходить в «Галатасарай».
- Захарян – воспитанник «Динамо».