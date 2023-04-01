Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Маликов назвал любимого игрока в РПЛ

    Российский поп-исполнитель Дмитрий Маликов симпатизирует полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

    «Любимый игрок за всю историю РПЛ? Первым приходит на ум Захарян. Мне он очень нравится. Надеюсь, он и дальше будет раскрывать потенциал. Мне кажется, он у него есть», – сказал артист.

    • Летом купить Захаряна пытался «Челси».
    • Зимой игрок отказался переходить в «Галатасарай».
    • Захарян – воспитанник «Динамо».

    Новости по теме
    Уникальность этого сезона РПЛ – куча тренерских отставок. Только семь клубов играют с прежними тренерами 1
    Фанаты «Акрона» приехали на матч с «Динамо» на чартерном поезде 2
    У «Динамо» есть два претендента на замену Йокановичу 8
    Источник: телеграм-канал РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2023 23:13
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14071

      Алексей З 2 апреля, 11:09

      Сразу видно это мнение человека плохо разбирающегося в футболе.
      Захарян , к сожалению , уже как год ничего интересного не показывает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18386

      ilichkadr 2 апреля, 08:52

      На Ozone все симпатизирующие, и не только Захаряну.............

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -146

      diamondfan 2 апреля, 00:40

      Маликов ШЛЮХА И ТВАРЬ! Как был всегда ШАЛАВОЙ так и остался!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8972

      vladik12 > diamondfan 2 апреля, 09:15

      Опять бухой там?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3855

      fakeid > diamondfan 2 апреля, 10:49

      дай угадаю: твоя фамилия маликов?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 