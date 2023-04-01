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    «Бавария» – «Боруссия»: стартовые составы на 26-й тур Бундеслиги

    «Бавария» и дортмундская «Боруссия» назвали стартовые составы на матч 26-го тура Бундеслиги.

    • Матч состоится на мюнхенской «Альянц Арене» в субботу, 1 апреля.
    • Начало – в 19:30 по Москве.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

    «Бавария»: Зоммер, Упамекано, де Лигт, Павар, Дэвис, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Мюллер, Чупо‑Мотинг.

    «Боруссия»: Кобель, Шлоттербек, Зюле, Рюэрсон, Геррейру, Вольф, Джан, Брандт, Беллингем, Ройс, Аллер.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.04.2023 19:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14402

      Skull_Boy 1 апреля, 19:26

      Неужели Бавария начала играть по своей старой схеме 4-2-3-1, а не копирует Гвардиолу

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