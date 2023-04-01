«Бавария» – «Боруссия»: стартовые составы на 26-й тур Бундеслиги

Неужели Бавария начала играть по своей старой схеме 4-2-3-1, а не копирует Гвардиолу
«Бавария» и дортмундская «Боруссия» назвали стартовые составы на матч 26-го тура Бундеслиги.
- Матч состоится на мюнхенской «Альянц Арене» в субботу, 1 апреля.
- Начало – в 19:30 по Москве.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
«Бавария»: Зоммер, Упамекано, де Лигт, Павар, Дэвис, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Мюллер, Чупо‑Мотинг.
«Боруссия»: Кобель, Шлоттербек, Зюле, Рюэрсон, Геррейру, Вольф, Джан, Брандт, Беллингем, Ройс, Аллер.