Масоэро: «Россия могла дойти до финала ЧМ-2022!»

Защитник «Пари НН» Лукас Масоэро предположил, как сборная России выступила бы на чемпионате мира-2022.

— Как на ЧМ-2022 выступила бы сборная России?

— Вполне могла бы дойти до финала! Русский футбол меняется — в положительном смысле. Конечно, международный бан замедляет все процессы, да и уровень лиги чуть упал по сравнению с прошлым сезоном. И я все равно вижу позитивное движение.