Масоэро: «Россия могла дойти до финала ЧМ-2022!»

Защитник «Пари НН» Лукас Масоэро предположил, как сборная России выступила бы на чемпионате мира-2022.
— Как на ЧМ-2022 выступила бы сборная России?
— Вполне могла бы дойти до финала! Русский футбол меняется — в положительном смысле. Конечно, международный бан замедляет все процессы, да и уровень лиги чуть упал по сравнению с прошлым сезоном. И я все равно вижу позитивное движение.
- Россию отстранили от отбора на ЧМ-2022.
- В финале Аргентина победила Францию.
- Россия сейчас отстранена от международных официальных матчей.
Источник: Sport24