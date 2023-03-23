Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Звезда сериала «Универ» прокомментировала слухи о романе с Алдониным

    Актриса Мария Кожевникова ответила на вопрос об отношениях с Евгением Алдониным.

    В СМИ писали о романе звезды сериала «Универ» с экс-футболистом.

    «Я сфотографировала с ним своего ребенка. И вот что из этого получилось!

    Надеюсь, Евгений Алдонин и его жена точно также отреагируют», – опровергла слухи Кожевникова.

    • Алдонин закончил карьеру в 2018 году.
    • Он был женат на певице Юлии Началовой.

    Новости по теме
    «Кашу маслом не испортишь». Алдонин – о Павлюченко в «Уфе»
    «Есть какие-то сомнения?». Алдонин назвал лучшего футболиста года 1
    Алдонин: «Легионеры в РПЛ не нужны. Переход в Азию будет плюсом для нашего футбола» 5
    Источник: «Муз ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:23
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2519

      serglider 5 часов назад

      Кожевникова, по слухам, мутит с каким-то чуть ли не российским сенатором))) Если это так, то Алдонин по сравнению с ним - нищеброд! Извините, в этом случае, Мария даже какать на одном гектаре с Алдошей не будет)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11