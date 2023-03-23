Звезда сериала «Универ» прокомментировала слухи о романе с Алдониным

Кожевникова, по слухам, мутит с каким-то чуть ли не российским сенатором))) Если это так, то Алдонин по сравнению с ним - нищеброд! Извините, в этом случае, Мария даже какать на одном гектаре с Алдошей не будет)))
Актриса Мария Кожевникова ответила на вопрос об отношениях с Евгением Алдониным.
В СМИ писали о романе звезды сериала «Универ» с экс-футболистом.
«Я сфотографировала с ним своего ребенка. И вот что из этого получилось!
Надеюсь, Евгений Алдонин и его жена точно также отреагируют», – опровергла слухи Кожевникова.
- Алдонин закончил карьеру в 2018 году.
- Он был женат на певице Юлии Началовой.