Звезда сериала «Универ» прокомментировала слухи о романе с Алдониным

Актриса Мария Кожевникова ответила на вопрос об отношениях с Евгением Алдониным.

В СМИ писали о романе звезды сериала «Универ» с экс-футболистом.

«Я сфотографировала с ним своего ребенка. И вот что из этого получилось!

Надеюсь, Евгений Алдонин и его жена точно также отреагируют», – опровергла слухи Кожевникова.