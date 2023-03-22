Андрей Мостовой заявил о мечте играть в АПЛ, но готов ехать и в Турцию

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой хотел бы уехать из России.

– Сам стремишься в Европе поиграть?

– Да, конечно. Мечта – АПЛ. А цель – чемпионат из топ-5.

– А согласился бы перейти в середняк не самого топового чемпионата, как Артем Дзюба или Магомед Оздоев?

– В середняк топ-5 – 100 процентов. Даже не думая о цифрах. Хочется себя проявить на таком уровне и проверить себя.

По поводу Турции… У Оздоева все-таки была другая ситуация. Он старше, плюс контракт заканчивался.

С другой стороны, Турция, считаю, хороший трамплин. За нашим чемпионатом и раньше не особо пристально следили. А теперь без Лиги чемпионов ситуация лучше не стала. Так что скажу, что да.

– То есть если условные «Адана Демирспор» или «Карагюмрюк» сделают тебе предложение, ты подумаешь?

– 100 процентов.