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  • Андрей Мостовой заявил о мечте играть в АПЛ, но готов ехать и в Турцию

Андрей Мостовой заявил о мечте играть в АПЛ, но готов ехать и в Турцию

22 марта 2023, 23:56
3

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой хотел бы уехать из России.

– Сам стремишься в Европе поиграть?

– Да, конечно. Мечта – АПЛ. А цель – чемпионат из топ-5.

– А согласился бы перейти в середняк не самого топового чемпионата, как Артем Дзюба или Магомед Оздоев?

– В середняк топ-5 – 100 процентов. Даже не думая о цифрах. Хочется себя проявить на таком уровне и проверить себя.

По поводу Турции… У Оздоева все-таки была другая ситуация. Он старше, плюс контракт заканчивался.

С другой стороны, Турция, считаю, хороший трамплин. За нашим чемпионатом и раньше не особо пристально следили. А теперь без Лиги чемпионов ситуация лучше не стала. Так что скажу, что да.

– То есть если условные «Адана Демирспор» или «Карагюмрюк» сделают тебе предложение, ты подумаешь?

– 100 процентов.

  • 25-летнй уроженец Омска стоит 3,5 миллиона евро.
  • Контракт Мостового истекает летом 2024 года.
  • В сезоне РПЛ у Мостового 19 матчей, 6 голов, 5 ассистов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей
Комментарии (3)
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порт
1679544903
Но и Казахстан , так на всякий случай, держит в голове.
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моэм
1679552046
Дурак какой то ....для начала ему бы спустится на землю , то бишь на поле и там стать игроков основы хотя бы Зенита ....у него же даже из Кувейта нет предложений , да что Кувейт , предложений нет даже из Урала .
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paracetamol
1679563196
Дюша, из Зенита легко уйти, но трудно попасть обратно. Запомни это!
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