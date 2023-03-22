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    Андрей Мостовой заявил о мечте играть в АПЛ, но готов ехать и в Турцию

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой хотел бы уехать из России.

    – Сам стремишься в Европе поиграть?

    – Да, конечно. Мечта – АПЛ. А цель – чемпионат из топ-5.

    – А согласился бы перейти в середняк не самого топового чемпионата, как Артем Дзюба или Магомед Оздоев?

    – В середняк топ-5 – 100 процентов. Даже не думая о цифрах. Хочется себя проявить на таком уровне и проверить себя.

    По поводу Турции… У Оздоева все-таки была другая ситуация. Он старше, плюс контракт заканчивался.

    С другой стороны, Турция, считаю, хороший трамплин. За нашим чемпионатом и раньше не особо пристально следили. А теперь без Лиги чемпионов ситуация лучше не стала. Так что скажу, что да.

    – То есть если условные «Адана Демирспор» или «Карагюмрюк» сделают тебе предложение, ты подумаешь?

    – 100 процентов.

    • 25-летнй уроженец Омска стоит 3,5 миллиона евро.
    • Контракт Мостового истекает летом 2024 года.
    • В сезоне РПЛ у Мостового 19 матчей, 6 голов, 5 ассистов.

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    Источник: Sport24

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    22.03.2023 23:56
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