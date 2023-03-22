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    Фанат тульского «Арсенала» объявил голодовку из-за результатов команды: она отреагировала

    Болельщик тульского «Арсенала» по имени Григорий разочарован последними результатами команды. Он объявил голодовку – до следующей победы туляков.

    Об этом узнали в команде. «Арсенал» решил лично накормить фаната. К Григорию отправился нападающий Кирилл Панченко, с собой взяв пиццу.

    Панченко призвал болельщика не голодать и пообещал победить в ближайшей игре Первой лиги.

    • Зимой «Арсенал» принял Александр Сторожук, пришедший из «Краснодара».
    • Команда идет в Первой лиге 7-й.
    • В ближайшем матче «Арсенал» 26 марта примет «Уфу».

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    Источник: «Бомбардир»

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    22.03.2023 23:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14498

      playsh 1 минуту назад

      А чем кончилось-то - оба нажрались?

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