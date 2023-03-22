Фанат тульского «Арсенала» объявил голодовку из-за результатов команды: она отреагировала

Болельщик тульского «Арсенала» по имени Григорий разочарован последними результатами команды. Он объявил голодовку – до следующей победы туляков.

Об этом узнали в команде. «Арсенал» решил лично накормить фаната. К Григорию отправился нападающий Кирилл Панченко, с собой взяв пиццу.

Панченко призвал болельщика не голодать и пообещал победить в ближайшей игре Первой лиги.