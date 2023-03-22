Фанат тульского «Арсенала» объявил голодовку из-за результатов команды: она отреагировала

Болельщик тульского «Арсенала» по имени Григорий разочарован последними результатами команды. Он объявил голодовку – до следующей победы туляков.
Об этом узнали в команде. «Арсенал» решил лично накормить фаната. К Григорию отправился нападающий Кирилл Панченко, с собой взяв пиццу.
Панченко призвал болельщика не голодать и пообещал победить в ближайшей игре Первой лиги.
- Зимой «Арсенал» принял Александр Сторожук, пришедший из «Краснодара».
- Команда идет в Первой лиге 7-й.
- В ближайшем матче «Арсенал» 26 марта примет «Уфу».
Источник: «Бомбардир»