Гюндоган назвал любимое трио полузащиты всех времен

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал, за чьей средней линией ему нравилось наблюдать.
«Мне нравилось наблюдать за «Барселоной» Хосепа Гвардиолы. Трио полузащиты Серхио Бускетс – Хави – Андрес Иньеста – мое любимое на все времена.
Качественные короткие пасы в центре поля, а затем в нужные моменты перевод игры на фланги или в атаку – этим я восхищался», – сказал немец.
- Гюндоган летом должен перейти в «Барсу».
- Из упомянутого трио карьеру завершил только Хави. Он тренирует «Барселону».
- Бускетс летом должен перейти из «Барсы» в МЛС, а Иньеста играет в Японии за «Виссел Кобе».
Источник: MEN