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    Орлов назвал проблему игроков «Зенита»

    Футбольный журналист из Санкт-Петербурга Геннадий Орлов считает, что «Зенит» заранее уверовал в чемпионство.

    Михаил Кержаков предположил, что некоторые игроки «Зенита» уже уверены в чемпионстве. Из-за этого и проиграли.

    — Он хорошо знает тех, кто так думает. Игроки считают, что они уже чемпионы, Кержаков сказал правду. Это будет хорошим толчком для всех остальных.

    • В последнем туре «Зенит» уступил ЦСКА (0:1).
    • «Зенит» лидирует с 7-очковым отрывом.
    • Впереди 10 туров.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3272

      fakeid 1 минуту назад

      отрыв 7 очков, максимально комфортный. за весь сезон только 2 поражения. ещё 2 спокойно можно допустить в оставшихся турах. и то при условии, что ростов выиграет все свои матчи, что фантастика.

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      Рейтинг: +6330

      Давид59 11 минут назад

      Да уж. Это было и дилетанту видно. Пахать надо на поле. А они уже золотые номера надели.

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