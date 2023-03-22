Орлов назвал проблему игроков «Зенита»

Футбольный журналист из Санкт-Петербурга Геннадий Орлов считает, что «Зенит» заранее уверовал в чемпионство.

— Михаил Кержаков предположил, что некоторые игроки «Зенита» уже уверены в чемпионстве. Из-за этого и проиграли.

— Он хорошо знает тех, кто так думает. Игроки считают, что они уже чемпионы, Кержаков сказал правду. Это будет хорошим толчком для всех остальных.