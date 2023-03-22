Орлов назвал проблему игроков «Зенита»

отрыв 7 очков, максимально комфортный. за весь сезон только 2 поражения. ещё 2 спокойно можно допустить в оставшихся турах. и то при условии, что ростов выиграет все свои матчи, что фантастика.
Футбольный журналист из Санкт-Петербурга Геннадий Орлов считает, что «Зенит» заранее уверовал в чемпионство.
— Михаил Кержаков предположил, что некоторые игроки «Зенита» уже уверены в чемпионстве. Из-за этого и проиграли.
— Он хорошо знает тех, кто так думает. Игроки считают, что они уже чемпионы, Кержаков сказал правду. Это будет хорошим толчком для всех остальных.
- В последнем туре «Зенит» уступил ЦСКА (0:1).
- «Зенит» лидирует с 7-очковым отрывом.
- Впереди 10 туров.