Даниэль Карвальо обратился к болельщикам ЦСКА

Экс-полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо записал видеообращение для фанатов московской команды.
«Всем привет. Я Даниэль Карвальо. Пользуясь возможностью, хочу пригласить всех вас быть 25 марта в Москве на стадионе ЦСКА, где состоится товарищеская игра [против 2DROTS], на которой я буду присутствовать.
Спустя 12 лет я возвращаюсь в Москву. Приглашаю всех уважаемых болельщиков ЦСКА посетить этот матч и от всего сердца благодарю клуб за приглашение приехать.
Для меня будет огромная честь присутствовать на этом матче. Договорились? Обнимаю всех», – сказал бразилец.
- 40-летний Карвальо был в ЦСКА в 2004-2010 годах.
- Он провел за команду 85 матчей в РПЛ, забил 9 голов.
- С ЦСКА игрок дважды брал РПЛ и один раз – Кубок УЕФА.
Источник: телеграм-канал ЦСКА