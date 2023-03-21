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    Даниэль Карвальо обратился к болельщикам ЦСКА

    Экс-полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо записал видеообращение для фанатов московской команды.

    «Всем привет. Я Даниэль Карвальо. Пользуясь возможностью, хочу пригласить всех вас быть 25 марта в Москве на стадионе ЦСКА, где состоится товарищеская игра [против 2DROTS], на которой я буду присутствовать.

    Спустя 12 лет я возвращаюсь в Москву. Приглашаю всех уважаемых болельщиков ЦСКА посетить этот матч и от всего сердца благодарю клуб за приглашение приехать.

    Для меня будет огромная честь присутствовать на этом матче. Договорились? Обнимаю всех», – сказал бразилец.

    • 40-летний Карвальо был в ЦСКА в 2004-2010 годах.
    • Он провел за команду 85 матчей в РПЛ, забил 9 голов.
    • С ЦСКА игрок дважды брал РПЛ и один раз – Кубок УЕФА.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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