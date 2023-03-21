Даниэль Карвальо обратился к болельщикам ЦСКА

Экс-полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо записал видеообращение для фанатов московской команды.

«Всем привет. Я Даниэль Карвальо. Пользуясь возможностью, хочу пригласить всех вас быть 25 марта в Москве на стадионе ЦСКА, где состоится товарищеская игра [против 2DROTS], на которой я буду присутствовать.

Спустя 12 лет я возвращаюсь в Москву. Приглашаю всех уважаемых болельщиков ЦСКА посетить этот матч и от всего сердца благодарю клуб за приглашение приехать.

Для меня будет огромная честь присутствовать на этом матче. Договорились? Обнимаю всех», – сказал бразилец.