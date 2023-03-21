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  • Федотов назвал двух судей РПЛ, которые не справляются со своей работой

Федотов назвал двух судей РПЛ, которые не справляются со своей работой

21 марта 2023, 07:48
5

Экс-арбитр Игорь Федотов оценил судейство в 20-м туре РПЛ.

«Впечатление от тура более приятное, чем в прошлый раз, в том плане, что серьeзные матчи прошли хорошо. Но его портит тот факт, что арбитры ФИФА – Любимов и Москалeв – не справляются со своей работой. Это неприятно, и это систематическая проблема.

Любимов работает нестабильно, а Москалeв, который после драки в матче «Зенит»«Спартак» долгое время не судил, снова исполняет. Это очень плохо», – сказал Федотов.

  • После возобновления сезона ЭСК признала несколько ошибок судей, повлиявших на результат.
  • Некоторые арбитры отстранены от работы на неопределенный срок.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Федотов Игорь Москалев Владимир Любимов Артем
Комментарии (5)
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portero
1679379578
Возможно они самые наглые и больше всех получают доход от своего судейства.... Отрабатывают не стесняясь полученный гонорар.
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eugen-han
1679386352
Список может быть пополнен другими фамилиями, если кроме Федотова опросить тренеров и у каждого будут претензии к тем или иным судьям. По мне, так уже надо рассматривать конкретные фамилии главных судей на матч, а все бригады судей на матч, включая боковых и на VARе. Да их сейчас мешают-размешивают, проводя ротацию, но всё равно получается как а басне - ,,лебедь, рак и щука", а иногда получается за одно, но только в какую сторону (+) или (-).
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Fialet
1679387821
Кухуян с Кухуяком не лучше.
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