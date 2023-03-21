Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Федотов назвал двух судей РПЛ, которые не справляются со своей работой

    Экс-арбитр Игорь Федотов оценил судейство в 20-м туре РПЛ.

    «Впечатление от тура более приятное, чем в прошлый раз, в том плане, что серьeзные матчи прошли хорошо. Но его портит тот факт, что арбитры ФИФА – Любимов и Москалeв – не справляются со своей работой. Это неприятно, и это систематическая проблема.

    Любимов работает нестабильно, а Москалeв, который после драки в матче «Зенит»«Спартак» долгое время не судил, снова исполняет. Это очень плохо», – сказал Федотов.

    • После возобновления сезона ЭСК признала несколько ошибок судей, повлиявших на результат.
    • Некоторые арбитры отстранены от работы на неопределенный срок.

    Новости по теме
    «Не нужен даже протест»: Федотов предрек исключение «Локомотива» из Fonbet Кубка России 4
    «Это похороны»: экс-судья Федотов – об уровне новых арбитров в РПЛ 2
    Федотов считает, что гол Промеса «Факелу» засчитан ошибочно: «Пускай фанаты «Спартака» рассказывают, какой Безбородов плохой» 36
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11