Федотов назвал двух судей РПЛ, которые не справляются со своей работой

Экс-арбитр Игорь Федотов оценил судейство в 20-м туре РПЛ.
«Впечатление от тура более приятное, чем в прошлый раз, в том плане, что серьeзные матчи прошли хорошо. Но его портит тот факт, что арбитры ФИФА – Любимов и Москалeв – не справляются со своей работой. Это неприятно, и это систематическая проблема.
Любимов работает нестабильно, а Москалeв, который после драки в матче «Зенит» – «Спартак» долгое время не судил, снова исполняет. Это очень плохо», – сказал Федотов.
- После возобновления сезона ЭСК признала несколько ошибок судей, повлиявших на результат.
- Некоторые арбитры отстранены от работы на неопределенный срок.
Источник: «Чемпионат»