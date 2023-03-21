Федотов назвал двух судей РПЛ, которые не справляются со своей работой

Экс-арбитр Игорь Федотов оценил судейство в 20-м туре РПЛ.

«Впечатление от тура более приятное, чем в прошлый раз, в том плане, что серьeзные матчи прошли хорошо. Но его портит тот факт, что арбитры ФИФА – Любимов и Москалeв – не справляются со своей работой. Это неприятно, и это систематическая проблема.

Любимов работает нестабильно, а Москалeв, который после драки в матче «Зенит» – «Спартак» долгое время не судил, снова исполняет. Это очень плохо», – сказал Федотов.