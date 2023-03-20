Игрок «МЮ» выложил и тут же удалил фото – все из-за одной детали, которую увидели болельщики

Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо оконфузился из-за нового фото в соцсетях.

Аргентинец решил показать, что, несмотря на травму, поддерживает свою команду. Перед матчем Кубка Англии с «Фулхэмом» он выложил снимок собственной комнаты с телевизором.

Фотография практически сразу была удалена из-за реакции болельщиков – они заметили одну нелицеприятную для Гарначо деталь.

На диване футболиста лежала электронная сигарета. Алехандро ее убрал и перезалил фото, но интернет помнит все.

Фото: соцсети Алехандро Гарначо, Global Look Press