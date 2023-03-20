Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Игрок «МЮ» выложил и тут же удалил фото – все из-за одной детали, которую увидели болельщики

    Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо оконфузился из-за нового фото в соцсетях.

    Аргентинец решил показать, что, несмотря на травму, поддерживает свою команду. Перед матчем Кубка Англии с «Фулхэмом» он выложил снимок собственной комнаты с телевизором.

    Фотография практически сразу была удалена из-за реакции болельщиков – они заметили одну нелицеприятную для Гарначо деталь.

    На диване футболиста лежала электронная сигарета. Алехандро ее убрал и перезалил фото, но интернет помнит все.

    Фото: соцсети Алехандро Гарначо, Global Look Press

    Новости по теме
    Стало известно, останется ли 18-летний Гарначо в «Манчестер Юнайтед»
    Гарначо установил рекорд манчестерских дерби в АПЛ
    «Атлетико» хочет вернуть Гарначо из «Манчестер Юнайтед»
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.03.2023 19:55
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +872

      3meeeD 1 час назад

      И??????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1062

      SuperNils 3 часа назад

      Я думал, это вибратор.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1130

      qawzsexdr 3 часа назад

      Если хотел отмазаться, написал бы что это друга, а друг за кадром

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5593

      _Marqella_ 3 часа назад

      трагедия какая...жуть..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +167

      russkiisergei > _Marqella_ 2 часа назад

      для тебя и член в о ч к е не трагедия, а образ жизни! а, сигареты для футболиста это трагедия

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11