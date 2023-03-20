Стало известно, сохраняет ли «ПСЖ» интерес к Малкому

ДА, будет жаль если смазной уйдет, только паспортину купил ему ПРОМКВАС, а он сбежать хочет, да и игрок интересный, жаль
«ПСЖ» по-прежнему хочет купить вингера «Зенита» Малкома.
Летом парижский клуб снова попытается подписать 26-летнего футболиста.
Зимой сторонам не удалось договориться, но «ПСЖ» поддерживает связь с бразильцем.
«Зенит» готов продать Малкома за 30-35 миллионов евро.
- Игрок несколько недель назад получил паспорт РФ.
- Он уже играл во Франции за «Бордо».
- В этом сезоне Малком забил 19 голов и сделал 7 ассистов в 26 матчах.