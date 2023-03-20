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    Стало известно, сохраняет ли «ПСЖ» интерес к Малкому

    «ПСЖ» по-прежнему хочет купить вингера «Зенита» Малкома.

    Летом парижский клуб снова попытается подписать 26-летнего футболиста.

    Зимой сторонам не удалось договориться, но «ПСЖ» поддерживает связь с бразильцем.

    «Зенит» готов продать Малкома за 30-35 миллионов евро.

    • Игрок несколько недель назад получил паспорт РФ.
    • Он уже играл во Франции за «Бордо».
    • В этом сезоне Малком забил 19 голов и сделал 7 ассистов в 26 матчах.

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    Источник: Foot Mercato

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    20.03.2023 19:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1305

      Suvorov51 1 час назад

      ДА, будет жаль если смазной уйдет, только паспортину купил ему ПРОМКВАС, а он сбежать хочет, да и игрок интересный, жаль

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      Рейтинг: +3384

      Эном айс 3 часа назад

      Судя по вчерашнему перформансу .. Проблематично. Мысли Малкома были далеки от происходящего.

      "Задержимся на сумме (35)! Коварен Бог —
      Ребром вопрос поставил: или — или!...."

      (с) почти)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100992

      zigbert > Эном айс 2 часа назад

      Российские игроки плохо приживаются во Франции.

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      Рейтинг: +856

      Болотоход 3 часа назад

      На лавку париж этого зулуса посадит если купит конечно))))

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      Рейтинг: +3986

      Ziklop 4 часа назад

      Уйдёт бесплатно, если не продадут!

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      Рейтинг: +3252

      fakeid > Ziklop 4 часа назад

      каким образом, если контракт до 2027. и правило фифы уже не распространяется на бесплатный побег из россии.

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