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    Мирзов ответил на вопрос о конфликтах в «Химках» знаменитой фразой из «Мальчишника в Вегасе»

    Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал информацию о конфликтах в подмосковном клубе.

    «Все, что было в Вегасе, остается в Вегасе», – сказал Мирзов. Он процитировал известную фразу из фильма «Мальчишник в Вегасе».

    • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ (15-е место).
    • Команда отстает от спасительной 14-й строчки на 4 очка.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6143

      Enter2006 47 минут назад

      О какой хорошей внутри клуба атмосфере можно говорить, если главный тренер - псих. Он даже на стадионе нормально не может себя вести, страшно представить что "за закрытыми дверьми".

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      Рейтинг: +971

      SLADE2019 57 минут назад

      Гогниев насколько известно подтвердил конфликты в команде. Просто интересно, долго этот цирк может продолжаться? Содержать Химки в РПЛ деньги немалые, а они получается на ветер.

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      Рейтинг: +954

      Таврида 1 час назад

      Вегас в Вегасе, а Химки - в пердив.

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