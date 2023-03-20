Мирзов ответил на вопрос о конфликтах в «Химках» знаменитой фразой из «Мальчишника в Вегасе»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал информацию о конфликтах в подмосковном клубе.

«Все, что было в Вегасе, остается в Вегасе», – сказал Мирзов. Он процитировал известную фразу из фильма «Мальчишник в Вегасе».