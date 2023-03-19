«Зенит» проиграл два матча подряд. В последний раз такое было в 2021 году

«Зенит» уступил ЦСКА (0:1) в матче 20-го тура РПЛ. Гол забил Федор Чалов.

Петербуржцы потерпели второе поражение подряд. Ранее команда вылетела из Кубка России, проиграв по пенальти «Динамо».

В последний раз «Зенит» проигрывал два матча подряд осенью 2021 года – тогда клуб уступил в РПЛ «Сочи» и тульскому «Арсеналу», а затем проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов.