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    «Зенит» проиграл два матча подряд. В последний раз такое было в 2021 году

    «Зенит» уступил ЦСКА (0:1) в матче 20-го тура РПЛ. Гол забил Федор Чалов.

    Петербуржцы потерпели второе поражение подряд. Ранее команда вылетела из Кубка России, проиграв по пенальти «Динамо».

    В последний раз «Зенит» проигрывал два матча подряд осенью 2021 года – тогда клуб уступил в РПЛ «Сочи» и тульскому «Арсеналу», а затем проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Отрыв от «Спартака» – 8 очков.

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.03.2023 21:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12136

      BRO_football 6 часов назад

      С таким отрывом Зенит может ещё 2 матча проиграть и всё равно стать чемпионом. Соперники Зенита, как обычно, сами себе мешают. Возьмут, да проиграют аутсайдеру с последнего места. Хотя, казалось бы, ничто не предвещало и такие матчи надо брать.

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      Рейтинг: +5244

      PAREVG. 8 часов назад

      Дай БОГ, чтобы эта серия продолжалась...

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      Рейтинг: +12454

      Вомбат > PAREVG. 8 часов назад

      Не даст вам ваш бог. Зенит, как всегда весной, набрает форму через игры. Он сегодня играл лучше, чем с Химками. И конечно лучше, чем с Динамо, где не было троих сегодняшних игроков. Поражение Зенита от ЦСКА предсказывал и я и другие люди, которые разбираются в футболе. И мы утверждаем, что 8 очковый отрыв Зенита ни Ростов ни Спартак не ликвидируют.

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      Рейтинг: +1291

      Suvorov51 > Вомбат 7 часов назад

      Вот знаток, я один раз слышал футбол по радиу и тоже разбираюсь, даже наша тетя Груня знает, что 8 очков Спартак не отыграет у помойки, а то вы там знатаки куевы спецы

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      Рейтинг: +2288

      Бриг 8 часов назад

      ЦСКА наконец-то сыграли нормально. Молодцы. У Зенита явный спад. Вопросы к Семаку?

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      Рейтинг: +12454

      Вомбат > Бриг 8 часов назад

      Неправда. Спад, это когда раньше команда бежала, потом притомилась, и скоро снова побежит. Зенит в феврале-марте при Семаке не бежал никогда. Вы наверное смотрите футбол в плохих очках, раз не видели, что Зенит был стоячий и с Волгой, и с Пари, и с Химками и с Динамо. Но уже с Динамо не такой стоячий, как с Волгой и Пари. А сегодня играл с ЦСКА на равных. Превосходил в мастерстве, но уступал в физике. Скоро Зенит, как обычно наберет форму. А на ваши вопросы Семак ответил еще в марте 2019, когда его спросили почему команда не смогла навязать борьбу Вильяреалу.

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