«Зенит» проиграл два матча подряд. В последний раз такое было в 2021 году

С таким отрывом Зенит может ещё 2 матча проиграть и всё равно стать чемпионом. Соперники Зенита, как обычно, сами себе мешают. Возьмут, да проиграют аутсайдеру с последнего места. Хотя, казалось бы, ничто не предвещало и такие матчи надо брать.
«Зенит» уступил ЦСКА (0:1) в матче 20-го тура РПЛ. Гол забил Федор Чалов.
Петербуржцы потерпели второе поражение подряд. Ранее команда вылетела из Кубка России, проиграв по пенальти «Динамо».
В последний раз «Зенит» проигрывал два матча подряд осенью 2021 года – тогда клуб уступил в РПЛ «Сочи» и тульскому «Арсеналу», а затем проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Отрыв от «Спартака» – 8 очков.