Сергей Шнуров отреагировал на возможный вызов Малкома и Клаудиньо в сборную России

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался по поводу российского гражданства у футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо. Певец не против, чтобы бразильцы играли за сборную России.

– Как относитесь к российскому гражданству Малкома и Клаудиньо?

– Ради бога.

– Хотели бы видеть их в сборной России?

– Я не против.