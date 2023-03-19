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    Сергей Шнуров отреагировал на возможный вызов Малкома и Клаудиньо в сборную России

    Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался по поводу российского гражданства у футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо. Певец не против, чтобы бразильцы играли за сборную России.

    – Как относитесь к российскому гражданству Малкома и Клаудиньо?

    – Ради бога.

    – Хотели бы видеть их в сборной России?

    – Я не против.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Ранее сообщалось, что футболистов через год могут мобилизовать в российскую армию.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.03.2023 19:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4436

      ЮНик 8 часов назад

      А кто это? И какое отношение он вообще имеет к футболу? "Я не против!" А Лепс с Киркоровым?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4938

      polt 10 часов назад

      Афуительная реакция Шнура!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3718

      anatolich72 10 часов назад

      Всякую пьянь спрашивают.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +153

      dauzhhhhh 10 часов назад

      Шнур козел

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5244

      PAREVG. 10 часов назад

      Скажем дружно, на куй нужно!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +18293

      житель СПб 11 часов назад

      Дорогой Шнур - а ты где?! В Швейцарии проживаешь?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +131

      Not angry fan 11 часов назад

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