Сергей Шнуров отреагировал на возможный вызов Малкома и Клаудиньо в сборную России

А кто это? И какое отношение он вообще имеет к футболу? "Я не против!" А Лепс с Киркоровым?
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался по поводу российского гражданства у футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо. Певец не против, чтобы бразильцы играли за сборную России.
– Как относитесь к российскому гражданству Малкома и Клаудиньо?
– Ради бога.
– Хотели бы видеть их в сборной России?
– Я не против.
- Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
- Ранее сообщалось, что футболистов через год могут мобилизовать в российскую армию.