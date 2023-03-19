Комличенко рассказал, как он зарабатывает пенальти для «Ростова»: «Чуть-чуть хитринка»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко раскрыл рецепт заработанных в этом сезоне РПЛ пенальти.

«Ростов» повторил рекорд РПЛ по заработанным пенальти в сезоне.

«Да нет секрета; вижу момент, что защитник уже готовится выносить мяч, и чуть‑чуть хитринка, наверное. Есть какой‑то навык, наверное, что я вижу этот момент, когда можно подставиться.

Еще раз говорю, это не симуляция, грамотно подставиться тоже надо уметь. Можно ли наработать этот навык? Нет, может где‑то с опытом приходит. Константин Тюкавин из «Динамо» тоже хорошо умеет подставляться», – сказал Комличенко.