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    Комличенко рассказал, как он зарабатывает пенальти для «Ростова»: «Чуть-чуть хитринка»

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко раскрыл рецепт заработанных в этом сезоне РПЛ пенальти.

    «Да нет секрета; вижу момент, что защитник уже готовится выносить мяч, и чуть‑чуть хитринка, наверное. Есть какой‑то навык, наверное, что я вижу этот момент, когда можно подставиться.

    Еще раз говорю, это не симуляция, грамотно подставиться тоже надо уметь. Можно ли наработать этот навык? Нет, может где‑то с опытом приходит. Константин Тюкавин из «Динамо» тоже хорошо умеет подставляться», – сказал Комличенко.

    • «Ростов» поднялся на 2-е место в РПЛ.
    • В 20-м туре ростовчане благодаря пенальти победили «Химки» (1:0).

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    19.03.2023 16:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1456

      ScarlettOgusania 11 часов назад

      дельфин-комля2.0)

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      Рейтинг: +2626

      АЛЕКС 58 11 часов назад

      Вроде бы здоровый лосина,а на ногах не стоит. К пятой минуте матча уже грязный как ******.Сколько Ростов за счёт пеналей очков набрал? Соболю далеко до этого хитрож...го!

      2
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      Рейтинг: +8121

      nik55 13 часов назад

      все футболисты немного тупые

      1
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      Рейтинг: +85

      timon2401 13 часов назад

      Хитринка лишь в том что тянут команду главного тренера России ставя пенальти в каждой игре!! А будь ты в любой другой команде ( кроме Зенита конечно) за симуляции получал бы постоянно!!!

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      Рейтинг: +1530

      zarsm > timon2401 12 часов назад

      Горит, полыхает от того что опередили)

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      Рейтинг: +85

      timon2401 > zarsm 11 часов назад

      Да нет, первого места не видать любой команде рпл пока бывший житель Санкт-Петербурга дышит))) а 2 или 10 сейчас пох))) такие победы лишь убивают и так очень низкий уровень рпл..что постоянно и доказывалось на еврокубках

      0
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      Рейтинг: +360

      dragoff 13 часов назад

      Идиот…

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