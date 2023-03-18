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    Колыванов назвал место, которое займет «Спартак» в РПЛ

    Экс-игрок сборной России Игорь Колыванов дал прогноз на остаток сезона РПЛ для «Спартака».

    «Мне все равно, что «Динамо» только третью игру выиграло в этом сезоне в гостях. Не знаю с чем связана такая тенденция. «Спартак» сегодня проиграл «Оренбургу» (0:2), отрыв у «Зенита» теперь большой, с чемпионством, скорее всего, все понятно. Красно-белые будут вторыми, думаю. «Динамо» поборется за третье место», – сказал Колыванов.

    • Отставание «Спартака» от лидирующего «Зенита» завтра может вырасти до 11 очков.
    • «Спартак» не брал чемпионство 6 лет.
    • «Зенит» неизменно берет РПЛ с 2019 года.

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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    18.03.2023 20:54
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +588

      эд100 1 час назад

      думаю (надеюсь) определённый пропи*дон спартачи получат не только от оренбурга, но и от тренеров. следующую игру они выложатся по полной, иначе никак. болелы не поймут

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      Рейтинг: +4167

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      За второе место еще нужно ой как побороться.

      1
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      Рейтинг: +21501

      Persona_non_Grata > Иван Петров 1986 2 часа назад

      Ну это как с Зенитом - сами не просрем, никто не отберет !!!

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      Рейтинг: +4167

      Иван Петров 1986 > Persona_non_Grata 1 час назад

      Нужно же Ростов, ЦСКА и Динамо обыгрывать, а они посильнее чем Оренбург будут.

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      Рейтинг: +21501

      Persona_non_Grata > Иван Петров 1986 1 час назад

      Поживем - увидим ... Я бы не стал принижать возможности Спартака, но матч на матч не приходятся ... Тревожит защита, особенно теперь - травмы Джикии и Чернова и наша безоглядная тактика доминирования и атаки без учета состояния защиты ...

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      Рейтинг: +18261

      житель СПб 2 часа назад

      Еще не вечер... Посмотрим футбол.

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      Рейтинг: +1272

      Suvorov51 3 часа назад

      Еще есть время многим побороться за 2 место, там Ростов, ЦДКА, Динамо, вот эти команды возможно и будут бороться

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      Рейтинг: +21501

      Persona_non_Grata > Suvorov51 2 часа назад

      Что-то мне подсказывает, что Ростова не будет в этом списке, а Динамо и ЦСКА ( последние вызывают наибольшее опасение в смысле конкуренции) имеют всё же отставание в очках, которым мы просто ОБЯЗАНЫ воспользоваться, а так же не стабильностью игры конкурентов ...

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      Рейтинг: +21501

      Persona_non_Grata 3 часа назад

      Думаю, что так и будет, но сегодняшняя игра всё же внесла пусть и слабые, но опасения ...

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