Колыванов назвал место, которое займет «Спартак» в РПЛ

Экс-игрок сборной России Игорь Колыванов дал прогноз на остаток сезона РПЛ для «Спартака».

«Мне все равно, что «Динамо» только третью игру выиграло в этом сезоне в гостях. Не знаю с чем связана такая тенденция. «Спартак» сегодня проиграл «Оренбургу» (0:2), отрыв у «Зенита» теперь большой, с чемпионством, скорее всего, все понятно. Красно-белые будут вторыми, думаю. «Динамо» поборется за третье место», – сказал Колыванов.