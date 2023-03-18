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    Зиньковский ошибся на своей половине и позволил «Оренбургу» забить

    В эти минуты проходит матч 20-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Спартаком». На 17-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Юрий Ковалев.

    Белорус забил после ошибки спартаковца Антона Зиньковского на своей половине поля.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12431

      Вомбат 30 минут назад

      Кто еще не верит в заговор против народных? Разве не очевидно, что Зиньковского Газпром специально заслал из Самары в Спартак, чтобы он сегодня ошибся.

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