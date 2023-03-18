Зиньковский ошибся на своей половине и позволил «Оренбургу» забить

В эти минуты проходит матч 20-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Спартаком». На 17-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Юрий Ковалев.

Белорус забил после ошибки спартаковца Антона Зиньковского на своей половине поля.