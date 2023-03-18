Зиньковский ошибся на своей половине и позволил «Оренбургу» забить

Кто еще не верит в заговор против народных? Разве не очевидно, что Зиньковского Газпром специально заслал из Самары в Спартак, чтобы он сегодня ошибся.
В эти минуты проходит матч 20-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Спартаком». На 17-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Юрий Ковалев.
Белорус забил после ошибки спартаковца Антона Зиньковского на своей половине поля.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Оренбурге.
- На 23-й минуте «Оренбург» забил 2-й гол.
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.