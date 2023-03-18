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    Уроженка Москвы сенсационно разгромила первую ракетку мира, которая жаловалась на майку «Спартака»

    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (десятая ракетка мира) в полуфинале престижного турнира в Индиан Уэллсе (США) сенсационно разгромила первую ракетку мира из Польши Игу Швентек. Счет матча – 6:2, 6:2.

    Рыбакина была аутсайдером матча: на ее победу букмекеры давали коэффициент 4,8, а на поражение – 1,22.

    По личным встречам счет у них стал 3:1 в пользу Рыбакиной.

    Елена Рыбакина.

    Теперь Рыбакина в финале Индиан Уэллса (соревнование неофициально называют пятым турниром Большого шлема) сыграет с белорусской Ариной Соболенко. Это повторение январского финала Открытого чемпионата Австралии. Тогда сильнее была Соболенко.

    Швентек на этой неделе возмущалась появлением российской теннисистки Анастасии Потаповой на матче в майке «Спартака». После этого россиянку официально предупредили: впредь такого быть не должно.

    Анастасия Потапова.

    • 23-летняя Рыбакина родилась в Москве. С 2018 года она представляет Казахстан, так как там ей предложили лучшие условия для развития карьеры.
    • Рыбакина – действующая победительница Уимблдона. Она его выиграла в прошлом году, когда россияне от турнира были отстранены.
    • Отец теннисистки Андрей ранее работал на НТВ ПЛЮС продюсером.

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    Источник: «Бомбардир»

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