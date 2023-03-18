Уроженка Москвы сенсационно разгромила первую ракетку мира, которая жаловалась на майку «Спартака»

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (десятая ракетка мира) в полуфинале престижного турнира в Индиан Уэллсе (США) сенсационно разгромила первую ракетку мира из Польши Игу Швентек. Счет матча – 6:2, 6:2.

Рыбакина была аутсайдером матча: на ее победу букмекеры давали коэффициент 4,8, а на поражение – 1,22.

По личным встречам счет у них стал 3:1 в пользу Рыбакиной.

Елена Рыбакина.

Теперь Рыбакина в финале Индиан Уэллса (соревнование неофициально называют пятым турниром Большого шлема) сыграет с белорусской Ариной Соболенко. Это повторение январского финала Открытого чемпионата Австралии. Тогда сильнее была Соболенко.

Швентек на этой неделе возмущалась появлением российской теннисистки Анастасии Потаповой на матче в майке «Спартака». После этого россиянку официально предупредили: впредь такого быть не должно.

Анастасия Потапова.