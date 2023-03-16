Кузяев ждет предложения из четырех европейских стран

Да кому он нужен, если только мячи подавать да лавочку полировать
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев вряд ли трудоустроится в топ-5 лигах Европы.
В окружении футболиста считают, что это малореально из-за его возраста (30 лет) и геополитической ситуации.
Более реалистичным считается переезд российского хавбека в Турцию, Бельгию, Австрию или Португалию.
- Контракт Кузяева с «Зенитом» истекает летом.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
- В этом сезоне игрок забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 24 матчах.