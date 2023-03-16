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    Кузяев ждет предложения из четырех европейских стран

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев вряд ли трудоустроится в топ-5 лигах Европы.

    В окружении футболиста считают, что это малореально из-за его возраста (30 лет) и геополитической ситуации.

    Более реалистичным считается переезд российского хавбека в Турцию, Бельгию, Австрию или Португалию.

    • Контракт Кузяева с «Зенитом» истекает летом.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне игрок забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 24 матчах.

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    Источник: Metaratings

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    16.03.2023 21:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +343

      Romeo 123 5 часов назад

      Да кому он нужен, если только мячи подавать да лавочку полировать

      0
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      Рейтинг: +4082

      raritet 8 часов назад

      Поскорее свалил бы. Зачем в команде те, которые мечтают о Европе. Только раздрай.

      1
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      Рейтинг: +1202

      inzek 8 часов назад

      надо поднять з/п и обещать что угодно) вчера он доказал что его место в зините)

      0
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      Рейтинг: +11420

      "supermax" 10 часов назад

      В прошлый раз в Европе чтоли не наигрался:D

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