Кузяев ждет предложения из четырех европейских стран

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев вряд ли трудоустроится в топ-5 лигах Европы.

В окружении футболиста считают, что это малореально из-за его возраста (30 лет) и геополитической ситуации.

Более реалистичным считается переезд российского хавбека в Турцию, Бельгию, Австрию или Португалию.