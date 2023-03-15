Стало известно соотношение голов в первом и втором таймах

Журналист Валера Полевиков привел статистику по соотношению голов в первом тайме и втором.

Оказалось, что из всех голов в современном футболе 44 процента приходятся на первый тайм, 56 – на второй.

«Во вторых таймах игроки устают, снижается концентрация, больше ошибок. И обычно чем ближе финальный свисток, тем больше раскрывается игра – команды либо стремятся победить, либо отыграться.

Соответственно у большинства футболистов голов во втором тайме больше», – объяснил цифры блогер.