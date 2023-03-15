Григорий Иванов призвал отменить VAR

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что система видеопомощи судьям должна быть отменена.

«Я всегда был против VAR: судьи, как и футболисты, могут ошибаться. Тот же Пьерлуиджи Коллина больше лошади наваливал, но невозмутим был всегда. У нас же судья думает: «Ох, я ошибся, значит, надо другой команде помогать», – сказал Иванов.