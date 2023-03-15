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    Какой вы футболист?

    Григорий Иванов призвал отменить VAR

    Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что система видеопомощи судьям должна быть отменена.

    «Я всегда был против VAR: судьи, как и футболисты, могут ошибаться. Тот же Пьерлуиджи Коллина больше лошади наваливал, но невозмутим был всегда. У нас же судья думает: «Ох, я ошибся, значит, надо другой команде помогать», – сказал Иванов.

    • Система VAR появилась в РПЛ в 2019 году.

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    Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»

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    15.03.2023 12:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +133

      AlexanderFCSM 16 часов назад

      Пьер Луиджы Колина судил за Милан, Гриша, почитай про футбольное безобразие в Италии в те годы, судили либо за Юве с Лучано Моджи, либо за Милан с Берлускони, выиграл от всего этого Интер и еще 3 года подряд чемпионство брал.
      Эти губошлепы и так судить не умеют, а ты еще и ВАР убрать хочешь. Хотя от него толку как с козла молока

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      Рейтинг: +17599

      NewLife 23 часа назад

      Чтобы Гриша был счастлив, надо отменить геометрию и вобще законы физики. А по-моему, необходимо отменить конфликт интересов в российском футболе, тогда несчастным останется только фальшивый гегемон.

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