Григорий Иванов призвал отменить VAR

Пьер Луиджы Колина судил за Милан, Гриша, почитай про футбольное безобразие в Италии в те годы, судили либо за Юве с Лучано Моджи, либо за Милан с Берлускони, выиграл от всего этого Интер и еще 3 года подряд чемпионство брал.
Эти губошлепы и так судить не умеют, а ты еще и ВАР убрать хочешь. Хотя от него толку как с козла молока
Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что система видеопомощи судьям должна быть отменена.
«Я всегда был против VAR: судьи, как и футболисты, могут ошибаться. Тот же Пьерлуиджи Коллина больше лошади наваливал, но невозмутим был всегда. У нас же судья думает: «Ох, я ошибся, значит, надо другой команде помогать», – сказал Иванов.
- Система VAR появилась в РПЛ в 2019 году.