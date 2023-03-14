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    Юран оценил шансы «Спартака» догнать «Зенит» и стать чемпионом России

    Бывший тренер «Химок» Сергей Юран оценил шансы «Спартака» выиграть РПЛ в этом сезоне.

    «Есть ли у «Спартака» шансы навязать борьбу «Зениту»? Минимальные. Думаю, петербуржцы уже обеспечили себе чемпионство. «Спартаку» будет очень тяжело отыграть такой отрыв.

    С нынешним «Зенитом» почти невозможно конкурировать, уровень исполнителей совершенно разный», — сказал Юран.

    • «Спартак» отстает от «Зенита» на 8 очков.
    • В мае команды встретятся в Санкт-Петербурге.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.03.2023 12:33
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 14 марта, 17:08

      Зенит это машина, а Спартак сзади бежит и бензином воняет. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +5521

      _Marqella_ 14 марта, 16:54

      судейки еще за Спартак, всё возможно..

      1
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      Рейтинг: +93

      =Cпapтак= > _Marqella_ 14 часов назад

      скажи у вас в зените хоть один адекватный на этом сайте есть? сколько не смотрю одни шуты гороховые.

      0
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      Рейтинг: +93

      =Cпapтак= > _Marqella_ 14 часов назад

      таких как ты фанатом то назвадь нельзя.у меня есть друг за зенит болеет он про таких как ты говорит это не фанаты это ничтожества.вот и делайте вывод какое к вам отношение

      0
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      Рейтинг: +5521

      _Marqella_ > =Cпapтак= 13 часов назад

      ты ни чем не лучше...

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      Рейтинг: +1324

      Zenit_Zenit > =Cпapтак= 8 часов назад

      Есть адекватные зенитчики, есть. Адекватных спартачей здесь нет.

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      Рейтинг: +5308

      ААМ 14 марта, 16:48

      Шансы СПАМа поют романсы

      1
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 14 марта, 15:10

      А вот вылететь в пердив, у СпартаГа, все еще есть шанс.
      Как говорится, лучше журавль в руке.
      Дерзайте, мы в вас верим.
      :)))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +795

      кaстрюлька 14 марта, 15:06

      У свеней денег "на подмазать" только на игры кубока хватило. Поиздержались на страпонах (федунозаменителях) и трусах для зарембы

      4
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      Рейтинг: +11402

      "supermax" 14 марта, 13:51

      обеспечил - это когда даже математических шансов нет...хотя в данном случае, пожалуй да, обеспечил и уже давно

      3
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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > "supermax" 14 марта, 15:25

      ОБЕСПЕЧИЛИ.

      1
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      Рейтинг: +17594

      NewLife 14 марта, 13:35

      Рос Бо.мж Спорт теперь будет тиражировать эту банальность тысячу раз. Сначала судьи у всех на виду не стесняются нечестным судейством опускать Спартак, а затем на сцене появляются вонючие медия помойки для повторения этой херни миллион раз.

      4
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      ...
      Рейтинг: +18134

      ilichkadr > NewLife 14 марта, 13:43

      Рос Бо.мж Спорт работает строго по заданию Заремы Леонидовны, поскольку для её высеров необходим раздражитель.

      6
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      Рейтинг: +17594

      NewLife > ilichkadr 14 марта, 13:55

      Мне плевать, по чьиму заданию он работает. Фактом является то, что все его корреспонденты являются хейтерами Спартака или просто выжившими из ума.

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      Рейтинг: +18134

      ilichkadr > NewLife 14 марта, 14:05

      "Фактом является то":
      Продолжай дальше приводить конкретные факты о том, что корреспондент ФИО, аккаунт, НИК написал немотивированно злобный, оскорбительный и агрессивный комментарий в адрес Спартака и т. д.
      P.S. Пока это получается только у тебя. Видимо с целью вывести из себя кого-нибудь из участников обсуждения, а NewLife ?

      4
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      Рейтинг: +17594

      NewLife > ilichkadr 14 марта, 14:21

      Любимое занятие немытых подменять тему и передергивать.
      "немотивированно злобный, оскорбительный и агрессивный комментарий в адрес Спартака" - я хоть слово об этом сказал. Я писал про хейтеров и идиотов. Если не знаешь английский язык, поясню: to hate это ненавидеть, хейтер это тот, кто испытывает ненависть к чему/кому-либо.
      Свои догадки о том, почему я пишу неприятную для немытых правду, оставь при себе.
      Тебе не стоит требовать от меня адреса, пароли, явки. Потрудись почитать, у кого берет интервью и что пишет РБ Спорт.

      3
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      Рейтинг: +18134

      ilichkadr > NewLife 14 марта, 14:35

      "Если не знаешь английский язык, поясню: to hate это ненавидеть, хейтер это тот, кто испытывает ненависть к чему/кому-либо."
      Вот ни на йоту не сомневался, что ты здесь начнёшь поучать, умничать. Если ты не понимаешь смысл мною сказанного, то тогда ты есть недоросль ЕГЭшная, которая воспринимает язык как понятийный инструмент и не более того.
      P.S. Я бы попытался объяснить тебе, но сомневаюсь, что ты справишься с таким объемом информации. Не переживай, медузы тоже живут без мозга, значит, и у тебя получится.

      2
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      Рейтинг: +17594

      NewLife > ilichkadr 14 марта, 14:47

      Я бы не смог так точно охарактеризовать тебя, как ты сам это сделал своим постом, браво.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3917

      Ziklop > NewLife 14 марта, 14:50

      красиво про себя сказал," хейтер Зенита или просто выживший из ума." человеку свойственно видеть в других то, что преобладает в нем самом.

      5
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      Рейтинг: +18134

      ilichkadr > NewLife 14 марта, 14:56

      А ты опять со своей бессменной подругой – тупостью? Вы прям не расстаетесь. Да ладно тебе, продолжай переобуваться...
      Шокировать меня ты сможешь, сказав только что-то умное. Но ты на это не способен. Можешь расслабиться, я с детства не привык обижать убогих, даже таких как ты.

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > NewLife 14 марта, 15:34

      Что ты споришь с этой аквариумной рыбкой - это бесполезно. Он на своей волне.

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      Рейтинг: +17594

      NewLife > Ziklop 14 марта, 15:49

      Одноглазый у тебя проблемы со зрением. Прочитай мой пост с лупой, если не видишь, что речь идет о тех хейтерах Спартака, чье вранье тиражирует ваша помойка РБ Спорт.

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      Рейтинг: +587

      rattyboy > NewLife 14 марта, 23:34

      Отлично выразился - Опущенный Спартак !!!!

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      Рейтинг: +17594

      NewLife > rattyboy 23 часа назад

      Не крысам об этом судить, рано или поздно вы захлебнетесь своим говном на вашей помойке.

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      Рейтинг: +587

      rattyboy > NewLife 23 часа назад

      Зёма, так это твои слова. Читай в оригинале )))))
      Да ещё и у всех на виду (публично)))))) опущенный Спартак !!!!
      Я всего лишь цитирую ))))
      В Новую Жизь - с новыми лозунгами !!!!

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      Рейтинг: +17594

      NewLife > rattyboy 23 часа назад

      Вот будет умора, когда "опущенный" Спартак вам киздюлей навесит, на виду у всех крыс вашей помойной теплотрассы.

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      Рейтинг: +587

      rattyboy > NewLife 1 час назад

      Обделался - обтекай))))))
      А опущенных - под шконку ))))))

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      Рейтинг: +17594

      NewLife > rattyboy 1 час назад

      Кто только что обделался несмотря на купленного кукуляка, не давшего пенку. Даже на судейских дрожжах вы импотенты, помойные крысы.

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      Рейтинг: +2270

      alefreddy 14 марта, 12:39

      верно там только оплата по контрактам как у всех остальных вместе взятых

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