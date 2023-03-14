Юран оценил шансы «Спартака» догнать «Зенит» и стать чемпионом России

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран оценил шансы «Спартака» выиграть РПЛ в этом сезоне.

«Есть ли у «Спартака» шансы навязать борьбу «Зениту»? Минимальные. Думаю, петербуржцы уже обеспечили себе чемпионство. «Спартаку» будет очень тяжело отыграть такой отрыв.

С нынешним «Зенитом» почти невозможно конкурировать, уровень исполнителей совершенно разный», — сказал Юран.