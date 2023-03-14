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    Какой вы футболист?

    Зиньковский назвал самые запоминающиеся истории, о которых ему рассказал Симонян

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, как прошла встреча команды с Никитой Симоняном и Олегом Романцевым на базе клуба перед матчем 19-го тура РПЛ с «Факелом» (3:2).

    «Успели чуть-чуть послушать истории от Никиты Павловича. Рассказывали много всего, но мне запомнились истории про Пеле и Марадону.

    Очень круто, что ему удалось против них поиграть», — сказал Зиньковский.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.03.2023 11:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20939

      derrik2000 14 марта, 13:37

      "«Успели чуть-чуть послушать истории от Никиты Павловича. Рассказывали много всего, но мне запомнились истории про Пеле и Марадону.
      Очень круто, что ему удалось ПРОТИВ НИХ поиграть», — сказал Зиньковский."

      Ага-ага.
      ПРОТИВ МАРАДОНЫ особенно Никита Палыч много ПОИГРАЛ.
      )))))))))))))))))))))
      Или аФФтар сей заметки чегой-то накурился, или на Зеньковского МАГИЧЕСКИЙ взгляд Н. П. Симоняна подействовал, или весьма преклонный возраст Никиты Палыча всё таки даёт о себе знать.

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      Рейтинг: +2270

      alefreddy 14 марта, 12:40

      может и тебе удастся поиграть против Хвичи

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