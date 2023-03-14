Зиньковский назвал самые запоминающиеся истории, о которых ему рассказал Симонян

"«Успели чуть-чуть послушать истории от Никиты Павловича. Рассказывали много всего, но мне запомнились истории про Пеле и Марадону.
Очень круто, что ему удалось ПРОТИВ НИХ поиграть», — сказал Зиньковский."
Ага-ага.
ПРОТИВ МАРАДОНЫ особенно Никита Палыч много ПОИГРАЛ.
)))))))))))))))))))))
Или аФФтар сей заметки чегой-то накурился, или на Зеньковского МАГИЧЕСКИЙ взгляд Н. П. Симоняна подействовал, или весьма преклонный возраст Никиты Палыча всё таки даёт о себе знать.
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, как прошла встреча команды с Никитой Симоняном и Олегом Романцевым на базе клуба перед матчем 19-го тура РПЛ с «Факелом» (3:2).
«Успели чуть-чуть послушать истории от Никиты Павловича. Рассказывали много всего, но мне запомнились истории про Пеле и Марадону.
Очень круто, что ему удалось против них поиграть», — сказал Зиньковский.