Зиньковский назвал самые запоминающиеся истории, о которых ему рассказал Симонян

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, как прошла встреча команды с Никитой Симоняном и Олегом Романцевым на базе клуба перед матчем 19-го тура РПЛ с «Факелом» (3:2).

«Успели чуть-чуть послушать истории от Никиты Павловича. Рассказывали много всего, но мне запомнились истории про Пеле и Марадону.

Очень круто, что ему удалось против них поиграть», — сказал Зиньковский.